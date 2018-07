Halbfertiges Haus auf Nachbargebäude gestürzt: Drei Tote in Indien

Weitere Opfer werden noch unter den Trümmern vermutet

Neu-Delhi – Beim Einsturz zweier Häuser in Indien sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Ein sechsstöckiges Gebäude in einem Vorort der Hauptstadt Neu Delhi, das sich im Bau befand, stürzte am späten Dienstagabend ein und brachte ein danebenstehendes, vierstöckiges Wohnhaus teilweise zum Einsturz, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Den Angaben zufolge wurden zwei oder drei weitere Opfer unter den Trümmern vermutet. Indische Medien berichteten von mindestens einem Dutzend Verschütteter, darunter auch Kinder. Die Einsturzursache war zunächst unklar. Drei Menschen, darunter der Investor des Neubaus, wurden von der Polizei befragt. Einstürze durch Baufehler sind in Indien keine Seltenheit. (APA, dpa, 18.7.2018)

foto: reuters / adnan abidi Einsatzkräfte suchen nach Überlebenden im eingestürzten Gebäude.