DeepL übersetzt nun auf erstaunliche Art und Weise ganze Word-Dokumente

Mehrere Sprachen möglich, Service ist kostenlos – auch Powerpoint-Files möglich

Das Online-Übersetzungstool DeepL übersetzt nun ganze Word-Dokumente. Man lädt hierfür einfach das File hoch, nach ein paar Sekunden ist es dann auch übersetzt. Das Portal versteht Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch und Polnisch. Das Service ist gänzlich kostenlos. Möchte man eine noch schnellere Übersetzung, kann man allerdings auch zahlen. Hierdurch sollen etwa große Dateien selbst nur wenige Sekunden in Anspruch nehmen.

Seit 2017 im Kampf gegen Google Translate

DeepL ist übrigens nicht nur in der Lage Word-Dokumente zu übersetzen, sondern auch Powerpoint-Präsentationen. Unterstützt werden aktuell die .docx- und .pptx-Formate. Weitere sollen in den kommenden Monaten folgen. Den Online-Service gibt es seit Sommer 2017. Seither hat man es auf Google Translate abgesehen und will "die besten maschinellen Übersetzungsergebnisse liefern".

foto: screenshot/webstandard Der obige Text wurde von dem Service fast fehlerfrei übersetzt.

Testergebnis

Im Test wurde dieser Text übersetzt – mit erstaunlichem Ergebnis. Nach nur wenigen Sekunden war das Geschriebene fast fehlerfrei übersetzt. (red, 18.07.2018)