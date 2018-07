U6-Stinke-Ranking: Was riecht am schlimmsten?

Das Odeur des Kebab, der Mief der Raucher oder die Duftwolke von zu viel Parfum – was können Sie in den Öffis nicht mehr riechen?

"Wenn ich meinen Kebab mit Deo einsprühe, darf ich ihn dann essen?", fragt der User "veryfine1" im Forum zum Essverbot in der U6. Seit dem Wochenende wird hitzig diskutiert, ob das Verbot zu Recht kommt und ob man nicht generell stinkendes Essen aus allen Öffis verbannen sollte.

foto: istockphoto.com/at/portfolio/ipggutenbergukltd Nicht nur nach Essen müffelt es in der U-Bahn.

Zwar steht das Odeur von Pizza, Kebab und Co im Mittelpunkt des geruchsintensiven Streits, aber gerade im Sommer weht einem ein anderer Mief entgegen: Schweiß. Ein Schweißverbot soll zwar nicht kommen – no na net –, aber am Montag wurden von den Wiener Linien Deos an ihre Kunden verteilt. Ansonsten wird versucht, den Körpergeruch mit viel zu viel Parfum zu übertünchen. Und auch das stinkt vielen zum Himmel.



Welche Gerüche belästigen Sie? Haben Sie selbst mal für Duftunmut in der U-Bahn gesorgt? Welche Aromen sind unvermeidbar? (haju, rec, 18.7.2018)