Van Avermaet überrascht auf erster Alpen-Etappe

Le Grand-Bornand – Julian Alaphilippe hat bei der 105. Tour de France für den ersten Etappensieg eines Franzosen gesorgt. Der 26-Jährige vom Team Quick-Step Floors siegte am Dienstag auf dem 158,5 km langen 10. Teilstück von Annecy nach Le Grand-Bornand in den Alpen mit 1:34 Minuten Vorsprung auf den Spanier Jon Izaguirre (Bahrain-Merida). Es war die erste Bergetappe der Tour 2018.

Der Belgier Greg Van Avermaet verteidigte das Gelbe Trikot des Gesamtführenden zum siebten Mal in Folge erfolgreich. Der Olympiasieger gehörte ebenfalls zu den Ausreißern um Alaphilippe und erreichte das Ziel als Vierter mit 1:44 Minuten Rückstand noch klar vor der großen Favoritengruppe um Chris Froome, die 3:23 Minuten zurücklag.

In der Gesamtwertung baute Van Avermaet seinen Vorsprung damit sogar aus und liegt nun 2:22 Minuten vor dem zweitplatzierten Briten Geraint Thomas, der damit weiter vor seinem Sky-Teamkollegen Froome (6./+3:21) liegt.

Nächster Erfolg für Quick-Step

"Ich bin überglücklich, da steckt soviel Arbeit drin", sagte der Allrounder, der in dieser Saison den Frühjahrsklassiker Fleche Wallonne gewonnen und am Dienstag bereits kurz nach dem Start in Annecy mit rund 20 weiteren Fahrern attackiert hatte. Für Quick-Step war es nach zwei Sprinterfolgen von Fernando Gaviria der dritte Sieg bei der laufenden Tour und bereits der 50. im Jahr 2018.

Auf der gefürchteten 1,8 km langen Schotterpassage nach der zweiten großen Bergwertung des Tages auf dem Plateau des Glieres, der ersten unbefestigten Straße bei einer Frankreich-Rundfahrt seit 31 Jahren, erwischte ausgerechnet Froome ein Defekt. Der Sky-Star war kurz isoliert, fand aber am folgenden Anstieg ins Feld zurück.

Sky dominierte wie in den Bergetappen der Vorjahre gewohnt das Bild an der Spitze der Favoritengruppe, hatte dabei allerdings auch leichtes Spiel: Keiner der Froome-Kontrahenten riskierte an den beiden letzten Anstiegen der 1. Kategorie eine Attacke.

Uran mit Problemen

Abreißen lassen musste kurz vor der letzten Passhöhe der Vorjahreszweite Rigoberto Uran (EF-Drapac), der am Sonntag auf dem Weg nach Roubaix bei einem Sturz schon Zeit verloren hatte und angeschlagen in die Etappe gegangen war. Uran kam mehr als dreieinhalb Minuten hinter Froome und Co. ins Ziel, der Traum vom Toursieg ist ausgeträumt.

Im zweiten Teil der Alpen-Trilogie steht am Mittwoch nach zwei Anstiegen der höchsten Kategorie in La Rosiere die erste Bergankunft der 105. Tour an. Es wird wahrscheinlicher, dass sich einer der Favoriten aus der Deckung wagt. Spätestens wird dies am Donnerstag passieren, wenn es in den Hexenkessel von L'Alpe d'Huez geht. (sid, red – 17.7. 2018)

Ergebnisse der 105. Tour de France vom Dienstag:

10. Etappe (Annecy -Le Grand-Bornand/158 km):

1. Julian Alaphilippe (FRA) Quick-Step 4:25:27 Std. – 2. Ion Izagirre (ESP) Bahrain +1:34 Min. – 3. Rein Taramäe (EST) Direct Energie 1:40 – 4. Greg van Avermaet (BEL) BMC 1:44 – 5. Serge Pauwels (BEL) Dimension Data, gleiche Zeit – 6. Lilian Calmejane (FRA) Direct Energie 2:24 – 7. Daniel Martin (IRL) UAE Team Emirates 3:23 – 8. Primoz Roglic (SLO) LottoNL – 9. David Gaudu (FRA) Groupama – 10. Geraint Thomas (GBR) Sky – 11. Romain Bardet (FRA) AG2R.

Weiter:

13. Adam Yates (GBR) Mitchelton – 14. Jakob Fuglsang (DEN) Astana – 15. Christopher Froome (GBR) Sky – 16. Tom Dumoulin (NED) Sunweb – 17. Alejandro Valverde (ESP) Movistar – 18. Nairo Quintana (COL) Movistar – 19. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain – 20. Mikel Landa (ESP) Movistar alle gleiche Zeit

Gesamtwertung:

1. Van Avermaet 40:34:28 Std. – 2. Thomas +2:22 Min. – 3. Valverde 3:10 – 4. Fuglsang 3:12 – 5. Bob Jungels (LUX) Quick-Step 3:20 – 6. Froome 3:21 – 7. Yates – 8. Landa, alle gleiche Zeit – 9. Nibali 3:27 – 10. Roglic 3:36.