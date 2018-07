Mirjam Weichselbrauns Lieblingsplatz in Tirol: das Hexenwasser

Bekannte Zeitgenossen geben Empfehlungen für den Sommer in den Bundesländern, aus denen sie kommen

Mirjam Weichselbraun: Nachdem London laut und groß und alles in allem einfach viel ist, genieße ich es besonders, wenn ich nach Tirol nach Hause komme. Und weil ich mittlerweile auch Mama bin, fahre ich am liebsten dorthin, wo auch meine Tochter Spaß hat. Das Hexenwasser in Söll und die Gründlalm sind zu unserem gemeinsamen Lieblingsort geworden.

Beinahe kitschige Bilder, die ich dort auch das letzte Mal wieder zu sehen bekommen habe. Beim Duft von frischem Heu wurden gerade die Kirschen geerntet, meine Tochter Maja folgte den ganzen Tag barfuß den Hexenspuren, die so liebevoll gelegt wurden. Auf einem Themenweg am Wasser konnte sie rausfinden, was der "Wasserklang" oder das "blaue Wunder" sind. Für meine Tochter ist dieser Platz magisch, und egal wie oft wir nun schon dort waren, es ist immer wieder ein Erlebnis.

Auch kulinarisch. Ich empfehle die Speisekarte auf der Gründlalm einmal auf- und abzuessen, und ich meine Vor-, Haupt- und vor allem Nachspeise, dazu ein Glas hausgemachten Brennnesselsirup.

Auf "hexenwasser.at" heißt es: "Wir verführen Sie zum absichtslosen Schauen und barfuß zum Denken." Bei mir funktioniert es, und ich atme auf. (Aufgezeichnet von Steffen Arora, 19.7.2018)

Lesen Sie auch: Vincent Bründlmayers Tipp für Niederösterreich