Adrian Goigingers Lieblingsplatz in Salzburg: Das Flussufer der Salzach

Bekannte Zeitgenossen geben Empfehlungen für den Sommer in den Bundesländern, aus denen sie kommen

Eine Lagerfeuerstelle am Flussufer auf der Höhe des E-Werks Bergheim ist für mich der schönste Platz an der gesamten Salzach. Man sieht den reißenden Fluss, kann grillen und auf den Steinen liegen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie toll das mit Kindern ist, und habe hier selbst einen Großteil meiner Kindheit verbracht. Wir sind mehrmals in der Woche hierher geradelt, haben ein Lagerfeuer entfacht, gezeltet und musiziert. Der Ort hat sich in mein Herz einzementiert. Aus diesem Grund habe ich hier auch eine Szene aus meinem Film Die beste aller Welten gedreht.

Platz für Abenteurer

Es ist ein Platz für junge Abenteurer. Wir haben Tipis gebaut, sind auf den Steinen im Wasser herumgekraxelt und haben hier gespielt. Verbotenerweise haben wir als Kinder angeschwemmte Spraydosen, die wir gefunden haben, ins Feuer geschmissen und uns erwartet, dass sie explodieren. Wir haben uns richtig ausgetobt. Auch der Wechsel des Wasserpegels machte das Ufer für uns zu einem spannenden Ort.

Heute gehe ich hier oft laufen oder komme mit meiner Tochter her. Flussabwärts gelangt man zum Saalachspitz. Dort fließen Saalach und Salzach zusammen. (Aufgezeichnet von Stefanie Ruep, 3.8.2018)