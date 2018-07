Rezept: Barbecue Chicken

foto: ursula schersch

Die BBQ-Sauce in ein Schraubglas umfüllen. Zum Bepinseln des Hendls wird nur rund 1/4 der Sauce benötigt. Der Rest passt gut als Sauce zum Dazuessen oder auch für andere Gerichte wie Pommes, Burger oder Pulled Pork. Am besten aus Hygienegründen einen kleinen Teil der Sauce zum Bepinseln des Fleischs in eine eigene Schüssel füllen, da der Pinsel mit rohem Fleisch in Berührung kommt.