FPÖ-Landesrat Waldhäusl will Verkauf koscheren Fleisches einschränken

Kultusgemeinde spricht von namentlicher Erfassung von Juden für Ausnahmen

Wien / St. Pölten – Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl sorgt wieder einmal für Wirbel: Die Abteilung Naturschutz hat neue Richtlinien in Sachen Schächten vorgeschlagen. Künftig soll demnach der Export von koscher geschlachtetem Fleisch verboten sein und auch der Zugang zu koscherem Fleisch massiv eingeengt werden, berichtete die "Wiener Zeitung" unter Berufung auf die Israelitsche Kultusgemeinde (IKG). Und zuständig für den Tierschutz ist Waldhäusl.

In der Kultusgemeinde ist man empört. Am Montagabend hatte IKG-Präsident Oskar Deutsch den Kultusvorstand von Waldhäusls Absichten informiert. Künftig, so seine Befürchtung, dürften nur noch Juden koscheres Fleisch kaufen, die zuvor namentlich erfasst wurden und die nachweisen könnten, dass sie immer koscher essen, "denn das Recht der freien Religionsausübung sei nur ein individuelles". Seitens des Amts werde nämlich argumentiert, man wisse, dass es religiöse und nicht so religiöse Juden gebe. Eine solche Regelung würde auch gegen den Datenschutz verstoßen. In der "Wiener Zeitung" wird Deutsch mit den Worten zitiert: "Das ist wie ein negativer Arier-Paragraf."

Waldhäusl hält Kritik für "überzogen"

Landesrat Waldhäusl hält die Befürchtungen der IKG für "überzogen". Es gehe, sagte er zum ORF Niederösterreich, "nur darum, das Schächten so stark wie möglich einzudämmen. Von einem Verbot war nie die Rede. Mein Ziel ist, das Schächten auch an den Wohnsitz zu knüpfen." Dann könnte ein Wiener nicht mehr in Niederösterreich schächten, argumentiert der Landesrat.

Für Deutsch gehört das Schächten – neben der Beschneidung – zu den Grundpfeilern des jüdischen Glaubens. "Wenn Juden in Österreich leben wollen, dann muss das möglich sein", ärgert er sich im Gespräch mit dem STANDARD.

ÖVP irritiert

Die niederösterreichische Entscheidung erinnere ihn an Zeiten, "an die ich mich nicht erinnern möchte", sagt Deutsch. Er will nun das Gespräch mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) suchen. Ändert das Gespräch mit Mikl-Leitner nichts, will Deutsch "auch mit dem Kanzler reden, wenn das notwendig ist".

Klaus Schneeberger, Klubobmann der ÖVP im Landtag, hat am Dienstagabend gegenüber der APA erklärt, dass selbstverständlich niemand registriert werde, der koscheres Fleisch kaufen wolle. Derartiges werde es nicht geben.

"Die Regelungen bezüglich Schächten sind im Tierschutzgesetz des Bundes geregelt", erläuterte Schneeberger. Nur die Vollziehung obliege den Ländern. So lange das Gesetz nicht geändert werde, "werden wir an einem Erlass arbeiten, der keine Listung etc. zulässt". Der Klubchef: "Wir werden eine Lösung finden, damit die Bedenken des IKG-Präsidenten nicht eintreten."

Betroffen von den neuen Vorgaben wäre auch die muslimische Community – wohl der wahre Adressat dieses Vorhabens. Denn schon im März dieses Jahres hatte FPÖ-Mann Waldhäusl angekündigt, mit dem Bund verhandeln zu wollen, um das legale Schächten zu beenden: Dieses schreckliche Ritual unter dem Deckmantel der freien Religionsausübung dürfe nicht länger durchgeführt werden. (APA, pm, 17.7.2018)