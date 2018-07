Amazon-Gründer Jeff Bezos nun reichster Mann dieser Generation

Mit einem Vermögen von 150 Milliarden US-Dollar konnte er sogar den Höchstwert von Bill Gates aus dem Jahr 1999 übertreffen

Mit einem Vermögen von 150 Milliarden US-Dollar ist Amazon-Gründer Jeff Bezos nun der reichste Mensch dieser Generation. 55 Milliarden weniger hat Bill Gates, der aktuell zweitreichste Mann. Seit Anbeginn der jährlichen Messung von Forbes im Jahr 1982 konnte kein Mensch ein höheres Vermögen vorweisen. Nur Bill Gates kam mit 100 Milliarden Dollar im Jahr 1999, was heute ungefähr 149 Milliarden entspricht, an Bezos heran.

Allein 2018 52 Milliarden Dollar dazugekommen

Der 54-jährige US-Amerikaner erreichte den neuen Höchstwert just als Amazon den Prime Day startete. Allein in diesem Jahr stieg sein Vermögen um 52 Milliarden US-Dollar an. Dies ist mehr als Asiens reichster Mann, Jack Ma, insgesamt aufweist. Bezos liegt nun auch knapp hinter der Walton-Familie, der reichsten Dynastie der Welt. (red, 17.07.2018)