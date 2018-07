TV-Tipps für Mittwoch, 18. Juli

Sterben für Anfänger, Mandela – Der lange Weg zur Freiheit, Pro und Contra: Religion und Sexualität, Sklavinnen des IS, 17 Mädchen – Mit Radiotipps

18.30 MAGAZIN

Konkret: Risiko privater Autoverkauf Der Verkauf eines Wagens kann ein teures Nachspiel haben – immer öfter klagen neue Besitzer den ursprünglichen Eigentümer auf Rückabwicklung des Vertrags, obwohl eine Haftung für Mängel ausgeschlossen wurde. Bis 18.47, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Schöner sterben Der junge Bestatter Eric Wrede hat eine Mission: Er will neue und alternative Formen der Beisetzung möglich machen, den Tod zurück ins Leben holen. Dafür legt er sich mit Friedhofsverwaltungen und Krankenhäusern an, bricht Tabus und lässt die Hinterbliebenen an allen Prozessen teilhaben. Die Trauerkultur ist im Wandel. Bis 20.15, Arte

20.15 FILMBIOGRAFIE

Mandela – Der lange Weg zur Freiheit (Long Walk to Freedom, GB/ZAF 2013, Justin Chadwick) Im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts zum 100. Geburtstags Nelson Mandelas wird die Verfilmung seiner dramatischen Autobiografie gezeigt. Erst als Aktivist im Kampf gegen die Apartheid, nach 27 Jahren Haft auf Robben Island, schließlich in Freiheit gefeierter Staatspräsident von Südafrika und Friedensnobelpreisträger. Visuell beeindruckendes Drama mit gelungener Verkörperung Mandelas von Golden-Globe-Gewinner Idris Elba. Sehenswert! Bis 22.30, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: In letzter Sekunde Wie reagiert eine Eisbärenmutter, wenn ihr kleines Eisbärenkind in eine Eisspalte fällt? Selbst Tiere an der Spitze der Nahrungskette, die keine natürlichen Feinde haben, kommen immer wieder in unglückliche Situationen. Die Doku untersucht, ob es vorherbestimmt ist, wer überlebt oder ob die Karten immer wieder neu gemischt werden. Bis 21.15, Servus TV

20.15 KOMÖDIE

Sterben für Anfänger (Death at a Funeral, USA/D/GB/NL 2007, Frank Oz) Die Beerdigung des Oberhauptes einer angesehenen britischen Familie entwickelt sich zum Schauplatz zahlreicher lustigen Katastrophen: ein falscher Leichnam, ein LSD-Trip des sonst so biederen Anwalts Simon (Alan Tudyk) und ein peinlicher Auftritt des kleinwüchsigen Geliebten (Peter Dinklage) des Verstorbenen. Britisch-makaber! Bis 22.00, Tele 5

22.30 REPORTAGE

Weltjournal Spezial: Südafrika – das Ende eines Traumes Durch Nelson Mandelas unermüdlichen Einsatz konnte er zwar das Ende der Apartheid besiegeln, jedoch nicht für ein friedliches Zusammenleben von Schwarzen und Weißen sorgen. Der Großteil der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze, die Weißen besitzen das Geld. Rassistisch motivierte Gewalt und fremdenfeindliche Parteien gehören immer noch zum Alltag. Bis 23.20, ORF 2

foto: orf/java Die farbigen Bewohner von Kapstadt sind unter der Apartheidregierung in Townships untergebracht worden. Große Teile der Innenstadt waren als Wohnraum für Weiße reserviert.

22.45 TALK

Pro und Contra: Religion und Sexualität In der zweiten Sendung des Sommerprogramms dreht sich alles um das Verhältnis von Religion und Sexualität. Zu Gast sind Seyran Ates (Imamin, Moscheengründerin und Autorin), Melisa Erkurt (Chefredakteurin Biber), Gerhard Höberth (katholischer Priester ohne Zölibat), Hamideh Mohagheghi (islamische Theologin) und Johannes Wahala (Psycho- und Sexualtherapeut). Bis 23.45, Puls 4

22.45 TALKSHOW

Dunja Hayali Ab heute gibt es wieder einmal pro Monat, immer mittwochs, das sozialpolitische Talkformat mit Dunja Hayali. Gestartet wird mit Anker-Einrichtungen – ein zentraler Bestandteil der Asylpläne vom deutschen Innenminister Horst Seehofer. Dort sollen Flüchtlinge von der Asylantragstellung bis zur Entscheidung betreut werden. Bis 23.45, ZDF

22.45 REPORTAGE

Sklavinnen des IS Unzählige junge Frauen der Jesiden, einer religiösen Minderheit im Nordirak, wurden zu Sklavinnen des IS. Zwei von ihnen berichten darüber, wie sie verschleppt und zur Ware erniedrigt wurden, erzählen von Vergewaltigungen, ihrer Flucht nach Deutschland und der Suche nach Gerechtigkeit. Bis 0.10, ARD

23.45 SATIRE

Die letzte Sau (D 2016, Aron Lehmann) Schlechte Tage für Schweinebauer Huber (Golo Euler): Sein Bett bricht zusammen, es kommt nur noch kaltes Wasser aus der Dusche, er ist pleite, ein Meteorit fällt vom Himmel und landet genau auf seinem Hof. Da hat er die Nase voll und haut ab, gemeinsam mit seiner letzten verbliebenen Sau – und mausert sich zum Widerstandskämpfer und Rebell. Bis 1.05, ZDF

0.30 GESELLSCHAFTSDRAMA

17 Mädchen (17 filles, F 2011, Delphine Coulin, Muriel Coulin) Anfänglich ist die 16-jährige Camille (Louise Grinberg) geschockt, als sie feststellt, dass sie schwanger ist. Doch dann beschließt sie, ihr Baby als Chance für ein selbstbestimmtes Leben zu sehen – und steckt mit ihrem Enthusiasmus ihre Freundinnen an, die sich ebenfalls schwängern lassen. Berührend und humorvoll zugleich. Bis 1.55, BR