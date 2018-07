Bregenzer Festspiele: ORF überträgt Höhepunkte in Radio und Fernsehen

Eröffnungsoper "Beatrice Cenci" wird live in Ö1 gesendet – Schwerpunktabend in ORF III am 19. August mit Ausstrahlung von "Beatrice Cenci" und Thomas Larchers Uraufführung "Das Jagdgewehr"

Wien/Bregenz – Der ORF überträgt im Rahmen seiner Berichterstattung zu den 73. Bregenzer Festspielen (18. Juli bis 20. August) die Eröffnung des Festivals live im Fernsehen. Ebenso in Echtzeit wird in Ö1 die im Festspielhaus gezeigte Oper "Beatrice Cenci" gesendet. In ORF 3 werden "Beatrice Cenci" sowie die Uraufführung von Thomas Larchers Oper "Das Jagdgewehr" am 19. August ausgestrahlt.

Die Eröffnungszeremonie mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Mittwoch (18. Juli) live ab 10.15 Uhr in ORF 2, 3sat und auf vorarlberg.orf.at übertragen. Interessierte haben zudem die Gelegenheit, die Eröffnungsfeierlichkeiten um 16.50 Uhr auf ORF III und vier Tage später, am 22. Juli, um 21.20 Uhr auf ARD-alpha nachzusehen. Die Premiere der österreichischen Erstaufführung von "Beatrice Cenci" von Berthold Goldschmidt wird am Mittwoch (18. Juli) zunächst live in Ö1 (19.30 Uhr) und am 19. August um 21.20 Uhr in ORF III übertragen.

In Ö1 ist am 27. August (23.00 Uhr) außerdem die Uraufführung von Thomas Larchers Oper "Das Jagdgewehr" zu hören, die am 15. August über die Bühne gehen wird. Das Regie-Debüt von Karl Markovics wird zudem ebenso wie die Hausoper am TV-Schwerpunktabend, am 19. August, um 23.35 Uhr in ORF 3 gezeigt. Ebenfalls auf Ö1 ausgestrahlt werden Mitschnitte der Orchesterkonzerte der Wiener Symphoniker (5. August, 11.03 Uhr) sowie des Symphonieorchesters Vorarlberg (23. August, 19.30 Uhr).

Zahlreiche Beiträge rund um die Bregenzer Festspiele sind etwa im "Kulturmontag" (6. August, 22.30 Uhr, ORF 2) und in einem "Kultur Heute Spezial" (16. August, 19.50 Uhr, ORF III) zu sehen oder in der Veranstaltungsreihe "Festspielfrühstück" von ORF Radio Vorarlberg zu hören. Darin erzählen Mitwirkende der aktuellen Festspielproduktionen, u.a. "Das Jagdgewehr"-Regisseur Karl Markovics, über Beruf und Privatleben (gesendet in ORF Radio Vorarlberg, 23. und 30. Juli sowie 13. August, jeweils 20.04 Uhr). (APA, 17.7.2018)