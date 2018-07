Werder und Hannover angeblich an Rapids Bolingoli interessiert

Belgischer Flügel überzeugte in erster Saison für Hütteldorfer

Wien – Werder Bremen und Hannover 96 sollen Interesse an Rapids Boli Bolingoli haben. Das schreibt die belgische "Voetbalkrant". Der von Club Brügge gekommene Verteidiger überzeugte in seiner ersten Saison in Hütteldorf durch starke Leistungen, absolvierte 26 Matches (1 Tor). Auch ein dritter, nicht genannter Klub aus der deutschen Bundesliga soll an dem 23-Jährigen dran sein. Bolingoli hat bei Rapid noch einen Vertrag bis 2020, 2017 überwies der Verein 900.000 Euro für den Belgier nach Brügge.

Der "Weser-Kurier" hält einen Transfer nach Bremen allerdings nicht für realistisch. "Werder verfügt auf der linken Abwehrseite hinter Stammverteidiger Ludwig Augustinsson mit Marco Friedl und dem erst kürzlich von Borussia Dortmund geholten Jan-Niklas Beste über genügend Qualität und Quantität", heißt es. (red, 17.7.2018)