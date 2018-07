Xiaomi schließt erstmalig Partnerschaft mit südkoreanischen Mobilfunkanbietern ab

Der chinesische Smartphone-Hersteller bringt das Xiaomi Redmi Note 5 auf den südkoreanischen Markt

Xiaomi wird sein neues Smartphone Redmi Note 5 in Südkorea auf den Markt bringen und geht dafür eine Partnerschaft mit den südkoreanischen Mobilfunkanbietern SK Telecom und Korean Telecom ein. Für Vertragskunden soll das Redmi Note 5 für 88 US-Dollar erhältlich sein. Der reguläre Marktpreis ohne Mobilfunkvertrag beträgt rund 265 US-Dollar. Smartphones von Xiaomi waren in Südkorea bis dato nur über Drittanbieter erhältlich. Mit der neuen Partnerschaft mit den zwei südkoreanischen Mobilfunkanbietern und Kampfpreisen möchte der chinesische Smartphone-Hersteller an der Marktmacht von Samsung rütteln.

Aktuelle Verkaufszahlen

Die preiswerte Konkurrenz aus China dämpfte in letzter Zeit Samsungs Umsatzzahlen im Smartphone-Segment. Im ersten Quartal 2018 schrumpfte der weltweite Marktanteil des südkoreanischen Smartphone-Herstellers um 2,4 Prozent. Dennoch führt Samsung immer noch den weltweiten Absatzmarkt an. Im ersten Quartal 2018 beliefen sich die Verkaufszahlen des Konzerns auf 78,2 Millionen Smartphones. Auf Platz zwei befindet sich Apple mit einem Absatz von 52,2 Millionen Smartphones. Xiaomi rangiert im ersten Quartal mit 28,2 Millionen verkauften Smartphones auf Platz vier. Die Verkaufszahlen stiegen somit um 87,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Derzeit hält Xiaomi einen weltweiten Marktanteil von 8,4 Prozent. Laut dem US-amerikanischen Marktforschungsinstitut International Data Corporation (IDC) sind die weltweiten Verkaufszahlen in den letzten zwei Quartalen von Smartphones erstmalig rückläufig. (mapa, 17.07.2018)