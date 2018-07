Mi A2 (Lite): Xiaomi bringt bald neue Android-One-Smartphones

Großes Modell basiert auf Mi 6X – Offizielle Vorstellung noch im Juli geplant

Ein weitgehend unverändertes Google Android mit monatlichen Sicherheitsupdates: Dieses Versprechen zeichnet die Android-One-Reihe aus, die sich seit dem Neustart im Vorjahr einer stark steigenden Beliebtheit erfreut. Einer der frühen Unterstützer war der chinesische Hardwarehersteller Xiaomi, der nun offenbar schon bald zwei neue Modelle für dieser Serie vorstellen will.

Teaser

Auf seinem Twitter-Kanal kündigt Xiaomi die nahende Enthüllung des Mi A2 an. Am 24. Juli soll in der spanischen Hauptstadt Madrid aber gleich auch noch ein zweites Android-One-Gerät präsentiert werden: Mi A2 Lite.

Technische Details nennt der Hersteller dabei noch nicht, aber diese dürften zumindest was das Mi A2 anbelangt als ohnehin bekannt angenommen werden. Immerhin handelt es sich dabei um eine mit Android One ausgestattete Variante des seit einigen Monaten erhältlichen Mi 6X.

Das würde bedeuten, dass es unter anderem einen 5,99 Zoll großen Bildschirm geben wird, bei dem Rahmen rundherum im Vergleich zum Mi A1 merklich verkleinert wurde. Das Seitenverhältnis soll bei 2:1 liegen, dies bei einer Bildschirmauflösung von 2.160 x 1.080 Pixel.

Details

Weitere Ausstattungsmerkmale sind ein Snapdragon 660 als Prozessor sowie 4 GB RAM, der lokale Speicherplatz soll bei 32 liegen. Der Preis dürfte knapp unter 300 Euro angesiedelt sein. Details zum Mi A2 Lite gibt es hingegen bisher noch nicht. (apo, 17.7.2018)