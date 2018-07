Ultranationalistischer Sänger bei Feier der Kroaten

Marko Perkovic glorifiziert den faschistischen Ustascha-Staat, nun nahm er am Empfang der Vize-Weltmeister teil – offenbar auf Wunsch der Spieler

Zagreb – Die Kroaten haben ihrem Fußball-Nationalteam trotz der 2:4-Niederlage im WM-Finale gegen Frankreich einen begeisterten Empfang bereitet. Auf dem Flughafen in Zagreb wurde die Mannschaft am Montagnachmittag von den Fans mit "Champions, Champions"-Sprechchören begrüßt. Luftwaffen-Jets hatten das aus Russland kommende Flugzeug mit den Kickern nach Erreichen des kroatischen Luftraums eskortiert.

Die Nationalspieler fuhren vom Flughafen mit einem offenen Bus zum Ban-Jelacic-Platz. Anschließend empfing Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic die Vizeweltmeister an ihrem Amtssitz und zeichnete sie mit Orden aus. Bei besagter Fahrt jedoch enterte der ultranationalistische Sänger Marko Perkovic, bekannt als Frontmann der nach seinem Spitznamen benannten Band Thompson, das Gefährt. Dem 51-Jährigen, der am kroatischen Unabhängigkeitskrieg teilgenommen hatte, wurde immer wieder Sympathie für die faschistische Ustascha-Ideologie vorgeworfen.

Ivan Rakitic posiert mit Marko Perkovic.

Haides Gast

Bei seinen Konzerten sang er wiederholt Lieder, die den Ustascha-Staat glorifizieren. So etwa das Machwerk "Jasenovac i Gradiška stara", über die Verbrechen in den beiden kroatischen Konzentrationslagern des Zweiten Weltkriegs. 2004 wurde ein Thompson-Konzert in Amsterdam untersagt, 2009 ein Auftritt in Luzern abgesagt. Im Jahr 2008 wurde er vom damaligen Landeshauptmann Jörg Haider persönlich nach Kärnten eingeladen. Das geplante Konzert wurde nach Kritik aus "sicherheitstechnischen Gründen" abgesagt.

Sowohl Perkovic als auch seine Fans skandieren bei Gelegenheit immer wieder den verrufenen Slogan "Za dom spremni" (Für die Heimat – Bereit!), den Wahlspruch und Gruß der Ustascha-Bewegung. Während ihrer Herrschaft (1941 bis 1945) wurden in Kroatien hunderttausende Serben, Roma, Juden und politische Gegner ermordet.

foto: imago/pixsell Marko Perkovic neben Luka Modric bei den Feierlichkeiten auf dem Ban-Jelacic-Platz.

"Faschistischer Dreck"

Am Montag nun posierte Kroatiens Star Ivan Rakitic mit Perkovic. Unter ein Instagram-Post schrieb der Barcelona-Mittelfeldspieler: "Der einzige echte König ist angekommen. Hoppauf Kroatien". Auch Luka Modric plauderte mit dem Sänger. Offenbar war es der explizite Wunsch der Teamspieler, Perkovic bei der Feier auftreten zu lassen. Der kroatische Fußballverband setzte dies durch – anscheinend gegen den Willen der Organisatoren. Nicht alle fanden das gut. "Dieser faschistische ´Dreck muss mir den Tag verderben...aber er wird es nicht. Heute nur Kroatien", twitterte Kreso Beljak, Chef der Bauernpartei.

Im Zentrum Zagrebs jedenfalls strömten Hunderttausende Menschen mit Landesflaggen auf den Straßen und Plätzen zusammen, um die Vizeweltmeister als Helden zu feiern. Die Kroaten hatten mit dem Finaleinzug ihr bisher bestes WM-Abschneiden, den dritten Platz 1998, übertroffen.

Die Eisenbahn bot Tickets zum halben Preis an, damit Fans zum Empfang des Teams in die Hauptstadt reisen konnten. Die Stadtverwaltung von Zagreb hatte angeordnet, dass die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel am Montag gratis war. (Michael Robausch – 17.7. 2018)