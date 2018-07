Goldbach Interactive wird zu dreifive

"Drei" steht für die drei Länder Deutschland, Österreich und Schweiz – die Standorte der Agentur

Wien – Ab sofort heißt Goldbach Interactive dreifive. Die neue Marke soll die Positionierung als Agentur für Performance Marketing und die Ausrichtung auf die drei deutschsprachigen Märkte reflektieren. dreifive bleibt Teil der Goldbach Group. Der Name "dreifive" setzt sich aus "drei" und "five" zusammen. "Drei" steht für die drei Länder Deutschland, Österreich und Schweiz – die Standorte der Agentur. Das "five" sei von "high five" abgeleitet. (red, 17.7.2018)