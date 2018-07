Ajax holt Blind aus Manchester zurück

CL-Quali-Gegner von Sturm Graz bezahlt für den Verteidiger 16 Millionen Euro

Amsterdam – Ajax Amsterdam, Gegner von Sturm Graz in der zweiten Qualifikationsrunde für die Champions League, rüstet seinen Kader weiter auf. Die Niederländer holten Teamspieler Daley Blind von Manchester United um 16 Millionen Euro zurück. Der Defensivmann, der 2014 auf die Insel gewechselt war, unterschrieb einen Vierjahresvertrag. Der 28-Jährige hat mit Ajax vier niederländische Meisterschaften gewonnen.

Blind wird voraussichtlich entweder für das defensive Mittelfeld oder als Innenverteidiger eingeplant. Letzteres würde die Einsatzchancen von ÖFB-Legionär Maximilian Wöber senken.

Ajax hatte sich bereits zuvor mit dem serbischen WM-Teilnehmer Dusan Tadic verstärkt. Im Duell zweier Vizemeister trifft der Traditionsklub am 25. Juli (20.30 Uhr) in Amsterdam und am 1. August (20.30 Uhr) in Graz auf Sturm. (APA, red, 17.7. 2018)