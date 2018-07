Maradona rollt in Brest ein

Die argentinische Legende tritt das Amt als Vorsitzender des weißrussischen Erstligisten an – natürlich mit Stil

Brest – Diego Maradona hat seinen neuen Job als Vorsitzender des weißrussischen Erstligisten Dinamo Brest angetreten. Und zwar mit gebotenem Pomp: Maradona reiste im Privatjet an und wurde danach mit einem Monstertruck ins Stadion chauffiert. Auf einer Pressekonferenz verehrten seine neuen Arbeitgeber dem Argentinier einen blauen Brillantring.

Der 57-Jährige, der bereits im Mai einen Dreijahresvertrag in Brest unterzeichnet hatte, wurde am Montag beim Dinamo-Heimspiel gegen Schachzjor Salihorsk von Tausenden Fans frenetisch empfangen. Geholfen hat Maradonas Anwesenheit nicht: Nach vier Siegen in Serie unterlag Brest 1:3 (1:1). In der Tabelle liegt Dinamo auf Platz sechs.

Der Weltmeister von 1986 sagte, dass es ihm mit seiner neuen Rolle als Präsident des Erstligisten "sehr ernst" sei. Er hoffe, dass seine Anwesenheit dem Sport des Landes helfen werde, jeden Tag besser zu werden. "Wir werden versuchen, ein Team zu schaffen, das um die besten Plätze kämpfen wird", sagte Maradona über die Zielsetzung seines neuen Klubs.

Maradona soll in seiner Funktion auch für die Fußballstrategie des Vereins sowie die Nachwuchsakademie verantwortlich sein. Zuletzt war er als Trainer bei Al-Fujairah tätig, einem Zweitligisten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bei der WM in Russland fiel er als Tribünengast mit schrägem Verhalten auf. (sid, red, 17.7. 2018)