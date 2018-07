App Stores: Apple macht doppelt so viel Umsatz wie Google

Android wesentlich weiter verbreitet, iOS bringt seinem Hersteller aber deutlich stärkere Einnahmen

Die Machtverhältnisse am globalen Smartphone-Markt sind seit Jahren klar verteilt: Geräte mit Googles Android machen mittlerweile irgendwo zwischen 80 und 85 Prozent sämtlicher verkauften Smartphones aus. Der Rest fällt praktisch zur Gänze auf die iPhones von Apple. Doch so dominant Google in Hinblick auf die reinen Stückzahlen auch sein mag, die ganz großen Umsätze werden wo anders generiert, wie aktuelle Zahlen von Sensor Tower zeigen.

Vergleich

Im ersten Halbjahr 2018 wurden in Apples App Store Umsätze von 22,6 Milliarden US-Dollar generiert. Das ist fast doppelt so viel wie im Play Store, wo dieser Wert bei 11,8 Milliarden Dollar liegt. Dass der App Store einträglicher als der Play Store ist, ist dabei an sich auch keine große Neuerung, dieser Vorsprung besteht seit Jahren. Auffällig ist aber auch, dass das Wachstum des Play Stores mit 29,7 Prozent im Jahresvergleich kaum mehr schneller ist als jener des App Stores (+26,8 Prozent), der Abstand also mittlerweile ziemlich stabil ist.

Die Gründe dafür sind vielfältig: So spielt hier fraglos eine Rolle, das iPhones gerade bei besonders finanzkräftigen Nutzern beliebt sind, die auch entsprechend mehr Apps kaufen. Ein anderer Faktor ist, dass es unter Android auch alternative App Stores wie jenen von Amazon oder den Samsung Store gibt. Noch stärker kommt aber fraglos zum Tragen, dass Google den Play Store wegen der dort herrschenden Zensur nicht in China anbietet, Apple den App Store hingegen sehr wohl. Im Vorjahr hat Apple in China 31,7 Prozent seiner gesamten App-Store-Umsätze gemacht.

Download

Betrachtet man die Zahl der App-Downloads liegt Android hingegen mittlerweile klar an der Spitze: 36 Milliarden Apps wurden im ersten Halbjahr 2018 über Google Play heruntergeladen, beim App Store waren es 15 Milliarden. Angesichts der weltweiten Verkaufszahlen, zeigt sich aber auch hier, dass Apple-User im Schnitt wesentlich mehr Apps herunterladen als Android-Nutzer.

Gerade für Apple ist der App Store in den letzten Jahren zu einer stark wachsenden Einnahmequelle geworden. Immerhin bekommt das Unternehmen von jedem App-Kauf einen Anteil von 30 Prozent, bei über den App Store abgeschlossenen Abos liegt dieser Wert mit 15 Prozent etwas niedriger. Die Regeln von Google entsprechen diesem weitgehend. (apo, 17.7.2018)