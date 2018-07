"Jedermann"-Historie: Dem Tod in Salzburg auf der Spur

Vor der Premiere am Sonntag halten wir Rückschau auf die "Tod"-Darsteller vergangener Jahre

Am Sonntag ist es wieder so weit: Die "Jedermann"-Saison in Salzburg beginnt. Während die Darsteller des Jedermann und der Buhlschaft mit größter (Medien-)Aufmerksamkeit rechnen können, werfen wir im Vorfeld den Blick auf eine andere gewichtige Rolle, den Tod. Jens Harzer, Ben Becker und gegenwärtig Peter Lohmeyer sind nur einige der Darsteller, die Jedermann seine Grenzen vorführen. Auch eine Frau findet sich in der Todesparade: Ulrike Folkerts.