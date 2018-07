Nutzer protestieren gegen Kontozwang bei Sonos

Künftig ist die Verwendung der Sonos-App nur mehr mit einem registrierten Account möglich

Sonos führt eine Account-Pflicht bei seiner hauseigenen App ein. Dieser Schritt sei eine "vernünftige Maßnahme", die nun "für alle Sonos-Kunden" gelte, hieß es auf Twitter. Wer auf die Version 9 der Sonos-App updatet, muss zwingend ein Konto anlegen, um die Anwendung weiter benutzen zu können. Das gilt für die iOS- und die Android-Version.

Datensammlungen

Seit Jahresbeginn sammelt Sonos außerdem deutlich mehr Daten, wie Heise berichtet. So werden etwa Tonquellen, Signaltypen, die Raumkonfiguration und die Verwendung von verknüpften Streaming-Diensten ausgelesen.

Proteste

Im Netz hat die Kontopflicht zu weitreichenden Protesten geführt. Die bislang gut bewerteten Anwendungen erhielten in den neuesten Rezensionen nicht mehr ganz so viele Sterne wie zuvor. Außerdem wurden in sozialen Medien Unmutsäußerungen getätigt. (red, 18.7.2018)