Barack Obama hält Rede zu Mandelas 100. Geburtstag

Johannesburg – Der frühere US-Präsident Barack Obama hält am Dienstag um 14.45 Uhr in Südafrika eine Rede zu Ehren Nelson Mandelas. Der Anti-Apartheidskämpfer wäre an diesem Mittwoch 100 Jahre alt geworden. Es ist einer der prominentesten Auftritte Obamas seit seinem Ausscheiden aus dem Amt im Jänner 2017.

Bei der Veranstaltung in Johannesburg, dem Höhepunkt der offiziellen Feierlichkeiten zu Mandelas Geburtstag, wird auch Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa sprechen. Erwartet werden unter anderem Mandelas Witwe Graca Machel und der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan. Obama, der als erster schwarzer Politiker US-Präsident wurde, hatte bereits auf dessen Trauerfeier 2013 eine bewegende Lobrede für den "Giganten der Geschichte" gehalten.

Für seinen Kampf gegen das rassistische weiße Minderheitsregime in Südafrika saß Mandela fast drei Jahrzehnte im Gefängnis, bis er 1990 freikam. Nach der Überwindung der Apartheid wurde der Friedensnobelpreisträger 1994 der erste demokratische gewählte Präsident Südafrikas. In seiner Amtszeit bis 1999 setzte er sich unter anderem für eine Aussöhnung mit der weißen Minderheit des Landes ein. (APA, 17.7.2018)