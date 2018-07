Skype erhält erstmals Aufnahmefunktion

Zum 15. Geburtstag der beliebten App spendiert Microsoft ihr neue Features

Microsoft wird noch im Juli eine Reihe neuer Features für seine Kommunikationsapp Skype einführen. Dazu gehört auch eine Möglichkeit, Sprach- und Videoanrufe aufzuzeichnen. Dieses Feature wünschen sich Nutzer bereits seit Jahren, bislang mussten sie dafür allerdings auf externe Anwendungen oder die Business-Version von Skype zugreifen.

Beim Start der Aufnahme soll jeder User deutlich über die Aufzeichnung informiert werden, gab Microsoft an. Die Datei wird dann in der Cloud gespeichert, wodurch Nutzer flexibel darauf zugreifen können.

Reihe an Features

Neben der Aufnahmefunktion gibt es eine Vielzahl anderer neuer Features. So wird in Chats künftig dargestellt, ob der Empfänger die Nachricht bereits gelesen hat. Außerdem können User in Gruppenchats direkt markiert werden. Die maximale Größe für übertragbare Dateien wird auf 300 MB erhöht.

Skype befindet sich seit 2011 im Besitz von Microsoft. Die App galt lange als eine der beliebtesten Kommunikationsanwendungen. Mittlerweile dominieren jedoch Whatsapp und Konsorten den Markt. (red, 17.8.2018)