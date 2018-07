Alibaba-Mitbewerber Pinduoduo plant Milliarden-Börsengang

Die chinesische Rabattplattform will an der New Yorker Börse 1,6 Milliarden Dollar einnehmen

Hongkong – Die chinesische Rabattplattform Pinduoduo will bei ihrem Börsengang in New York bis zu rund 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Milliarden Euro) einnehmen. Das Unternehmen will 85,6 Millionen Aktien zu einem Preis von 16 bis 19 Dollar je Stück ausgeben, wie aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht vom Montag hervorgeht.

Mit 15 Milliarden Dollar bewertet

Es wäre eine der größten Neuemissionen eines chinesischen Unternehmens in den vergangenen vier Jahren in den USA. Bei einer Finanzierungsrunde im April kam die in Shanghai ansässige Firma auf eine Bewertung von 15 Milliarden Dollar.

Am Dienstag sollen die Bücher für die institutionellen Investoren geöffnet werden. Für Mittwoch nächster Woche plant die Firma, die zum E-Commerce-Unternehmen Walnut Street gehört, die Festsetzung des Ausgabepreises.

103 Millionen Nutzer

Das drei Jahre alte Unternehmen zählt 103 Millionen aktive Nutzer und schreibt rote Zahlen. Pinduoduo bietet Verbrauchern die Möglichkeit, sich zusammenzutun, um ihre Rabatte bei Händlern zu vergrößern. Der chinesische Internetgigant Tencent Holdings gehört zu den Investoren. Zu den heimischen Konkurrenten zählt der Onlinegigant Alibaba. Alibaba hatte 2014 beim größten Börsengang aller Zeiten rund 25 Milliarden Dollar eingenommen. (Reuters, 17.7.2018)