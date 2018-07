Galaxy S10: Erstmals drei Modelle und Fingerprint-Reader im Display

Samsung will laut aktuellem Bericht den Größen des kommenden iPhones folgen

Bereits in wenigen Wochen will Samsung mit dem Galaxy Note 9 ein neues Topgerät für seine Smartphone-Reihe vorstellen. Die bislang vorliegenden Informationen lassen ein recht konservatives Upgrade ohne große Überraschungen erwarten. Die hebt sich das Unternehmen offenbar für den nächsten Eintrag in der beliebteren S-Reihe auf.

Drei Modelle

Das Galaxy S10 soll erstmals in drei Ausführungen erhältlich sein, berichtet Business Insider in Berufung auf den üblicherweise sehr gut informierten Analysten Mini-Chi Kuo. Demnach soll das Smartphone wahlweise mit einer Bildschirmgröße von 5,8-, 6,1- oder auch 6,4-Zoll verkauft werden. Damit würde Samsung die drei geplanten Größen des kommenden iPhones recht exakt nachbilden.

Biometrie

Doch auch in anderer Hinsicht soll es wichtige Neuerungen geben: So sollen die beiden größeren S10-Modelle mit einem Fingerprint-Reader direkt im Display ausgestattet sein, berichtet Kuo. Das dritte Modell soll hingegen einen entsprechenden Sensor an der Seite des Gehäuses aufweisen. Die aktuellen Samsung-Smartphone haben die Fingerabdruckerkennung auf der Rückseite platziert.

Laut dem Analysten werde Samsung den Fingerprint-Reader im Display massiv bewerben, und zwar in direkter Konkurrenz zur Gesichtserkennung von Apple. In den letzten Jahren war immer wieder kolportiert worden, dass Samsung an einer solchen Technologie arbeitet, aufgrund von technischen Problemen wurde der Fingerprint-Reader im Display aber immer wieder gestrichen. Mittlerweile gibt es allerdings bereits entsprechende Lösungen bei anderen Smartphone-Herstellern, auch wenn diese derzeit noch deutlich langsamer reagieren als klassische Fingerabdrucksensoren.

Qualcomm

Die Umsetzung dieses Features erfolgt offenbar in Kooperation mit Qualcomm, das einen entsprechenden Sensor für In-Display-Fingerabdruckerkennung bereits im Vorjahr vorgestellt hat. Bisher kommt dieser aber bei keinem einzigen Smartphone zum Einsatz. Das soll sich im nächsten Jahr nachhaltig ändern: Dem Bericht zufolge will Samsung nicht nur das S10 sondern auch das folgende Note 10 und sogar einige Geräte der A-Reihe damit ausstatten. (red, 17.7.2018)