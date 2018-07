15 Tage Haft für WM-Finale-Flitzerin

Eine von vier festgenommenen Personen von Moskauer Gericht verurteilt

Moskau – Nach der Flitzeraktion der russischen Polit-Punkgruppe "Pussy Riot" während des Finales der Fußball-WM ist eine der vier festgenommenen Personen zu 15 Tagen Gefängnis verurteilt worden. Das Moskauer Gericht ordnete am Montag zudem an, dass die Frau drei Jahre lang keine Sportveranstaltungen besuchen dürfe. Die drei anderen Festgenommenen sollten noch im Laufe des Tages verurteilt werden.

Die vier Aktivisten der regierungskritischen Gruppe rannten in falschen Polizei-Uniformen während des Endspiels zwischen Frankreich und Kroatien auf den Platz und wurden nach einer kurzen Unterbrechung von Sicherheitsleuten wieder vom Feld geführt. Sie wollten damit nach eigenen Angaben für die Meinungsfreiheit und gegen den Weltfußballverband Fifa demonstrieren, dem sie eine freundschaftliche Nähe zu Staatschefs vorwerfen, die ihre Bevölkerung unterdrückten und die Menschenrechte verletzten.

"Pussy Riot" ist bekannt für regierungskritische Aktionen an öffentlichen Orten. So wurden 2012 drei Aktivistinnen nach einem "Punk-Gebet" in einer Kirche festgenommen. (Reuters, 16.7.2018)