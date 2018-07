Trump und Putin in Helsinki: Die Show ist wichtiger als die Werte

Trump versuchte in Helsinki zu punkten, doch der wahre Profiteur war Putin

Es läuft gut für Wladimir Putin. In seinen kühnsten Träumen hätte er sich wohl nicht erwartet, dass zwei seiner zentralen außenpolitischen Ziele – nämlich auf Augenhöhe mit den USA zu verhandeln und den Westen insgesamt zu schwächen – so schnell Realität würden.

Mit dem egozentrischen und lauten Donald Trump traf der berechnende und persönlich zurückhaltende Wladimir Putin einen, der die bisherige "westliche Ordnung" von innen heraus demontiert. Trump entfernt sich nicht nur zu Hause von Grundwerten, indem er beispielsweise demokratische Pfeiler wie die Freiheit der Presse infrage stellt ("Feind des Volkes") oder Migranten ohne viel Federlesens ihre Kinder wegnehmen lässt. Er schwächt auch die traditionellen Verbündeten der USA, indem er sie regelmäßig vor den Kopf stößt, die EU als Gegner ("foe") bezeichnet oder die Existenz der Nato laut denkend infrage stellt. Diktatoren wie Kim Jong-un lobt er wiederum allzu überschwänglich ("großartige Persönlichkeit").

Alte Geschichten aus Obama-Zeiten

Das kommt zwar innenpolitisch angesichts der russischen Beeinflussung des US-Wahlkampfs und der aktuellen Anklageerhebung gegen zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter wegen Hackerattacken auf die US-Demokraten nicht gut an. Trump blieb aber in Helsinki unbekümmert: Alles alte Geschichten aus der Obama-Präsidentschaft, die Untersuchungen seien "manipulierte Hexenjagd". Störgeräusche eben. Trump liefert Putin damit nichts weniger als eine Blankovollmacht, die russische Destabilisierungs- und Störpolitik fortzusetzen, solange Putin ihn, Trump, beim Gipfeltreffen gut aussehen lässt. Trump ist die Show wichtiger als Wertepolitik.

Und so ließ Putin seinen US-Kollegen auch vordergründig den Wettbewerb der Eitelkeiten gewinnen. Landete die russische Präsidentenmaschine auch mit leichter Verspätung in Helsinki, so war es dann doch Donald Trump, der Putin auf den Beginn des Gesprächs im Präsidentenpalast in Helsinki warten ließ. Zu Beginn sprach Trump auch überlegen von einem "sehr guten Start der Gespräche". Ein Sieg nach Punkten auf der Skala der Showeffekte.

Putins innere Zufriedenheit

Putin nahm all das mit Gelassenheit und mutmaßlich innerer Zufriedenheit zur Kenntnis. Für ihn waren die Gesprächsbereitschaft der USA und die Leichtigkeit, mit der Trump die massiven Vorwürfe an die russischen Geheimdienste abtat, schon ein wichtiger symbolischer Schritt hin zur Aufwertung Russlands als globaler Player auf Augenhöhe der Vereinigten Staaten. Ein Ziel, auf das Putin seit seiner Wiederwahl 2012 hinarbeitet.

Dass bei konkreten Themen der russischen Agenda Fortschritte zu machen waren, damit hatte Putin ohnehin nicht gerechnet. Die Absicherung der russischen Vormachtstellung im Konflikt in Syrien, die Wiederaufnahme in die G7 oder der Einfluss in der Ukraine samt damit verbundener Beendigung der Sanktionen waren die "schwierigen multinationalen Themen", über die Putin vor dem Treffen einen Austausch einforderte. Den Russen war aber klar, dass Trump Entscheidungen wie die Beendigung der Sanktionen nicht allein treffen kann.

Abgesehen davon hatte Putin schon aus innenpolitischen Überlegungen kein Interesse daran, den Konflikt mit den USA – aber auch der Nato – beizulegen. Dazu funktioniert das Feindbild des "Westens" nach wie vor zu gut und lenkt von den Defiziten der eigenen Politik ab. Putin konnte bei diesem Treffen also nur gewinnen. (Manuela Honsig-Erlenburg, 16.7.2018)