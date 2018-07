26-Jähriger erlag nach Badeunfall im Burgenland schweren Verletzungen

Mann war mehr als eine halbe Stunde unter Wasser – Gebürtiger Bulgare war dem Vernehmen nach Nichtschwimmer

Andau – Ein 26-jähriger Mann ist nach einem Badeunfall am Sonntagabend in Andau (Bezirk Neusiedl am See) in den Morgenstunden des Montags im Krankenhaus in Eisenstadt seinen schweren Verletzungen erlegen. Das sagte ein Sprecher der Polizei. Der gebürtig Bulgare, der im selben Bezirk wohnhaft war, soll dem Vernehmen nach Nichtschwimmer gewesen sein.

Ein Feuerwehrtaucher hatte den jungen Mann nach mehr als einer halben Stunde unter Wasser aus dem an dieser Stelle rund neun Meter tiefen Badesee geborgen. Die Reanimation verlief erfolgreich. Der Zustand an der Unglücksstelle war stabil, hieß es Montagfrüh von den Einsatzkräften. Seitens des Krankenhauses wollte man sich Montagvormittag aus Datenschutzgründen nicht zum Gesundheitszustand äußern und nur bestätigen, dass sich der Mann im Spital befinde. Die Leiche wurde bereits von der Staatsanwaltschaft freigegeben. (APA, 16.7.2018)