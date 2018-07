Buwog-Prozess: Grasser als Lehrbeispiel im Hörsaal

Das Buwog-Strafverfahren hat auch Studenten auf Trab gehalten. Mangels Interesses wird es wohl keine Fortsetzung des Seminars geben

Die Studenten an der Universität Innsbruck haben es bereits hinter sich, die Angeklagten im Buwog-Prozess noch lange nicht. Gemeint ist Beschäftigung mit der gleichnamigen Strafsache. Für die Angeklagten geht es ab Dienstag im Landesgericht für Strafsachen Wien weiter. Es ist Tag 44 in der Aufarbeitung der Buwog-Affäre.

Die Rechtsfragen bezüglich des Strafverfahrens waren im vergangenen Semester auch Gegenstand des Diplomandenseminars an der Uni Innsbruck. Die Professoren Andreas Scheil und Margarethe Flora haben mit den Studenten u. a. die Anklageschrift durchgearbeitet und Ticker-Protokolle verschiedener Zeitungen analysiert. "Das hat gezeigt, wie unterschiedlich die Blickwinkel sind", sagt Scheil. Das eine Medium berichte eher "angeklagtenfreundlich", andere kritischer, fasst Scheil zusammen, ohne die Namen aller analysierten Medien zu nennen.

Lebendige Liveticker

Dass die Prozesse via Liveticker verfolgt werden, findet Scheil in Ordnung. "Das macht die Verfahren viel lebendiger", erklärt der Professor für Strafrecht. Man erfahre damit mehr, als wenn man am darauffolgenden Tag nur einen Artikel lesen könne, der aufgrund seiner Länge einen gewissen Informationsverlust in sich trage. "Der Informationsgewinn eines Tickers ist oft gigantisch", sagt Scheil. So wäre beim Tierschützerprozess vieles wohl nie aufgeflogen, wenn es nicht live aus dem Gerichtssaal berichtet worden wäre. "Der Ticker damals war so spannend, dass ich an manchen Tagen kaum zum Arbeiten gekommen bin", sagt Scheil.

Zeugenzimmer

Dass Zeugen, die nicht im Gerichtssaal sein dürfen, durch die Ticker auch live mitlesen können, stört den Rechtsprofessor weniger. Denn in jedem Gericht gebe es ein Zeugenzimmer. Will der Richter nicht, dass ein Zeuge etwas mitbekommt, kann er diesen dorthin bringen lassen. Dort könne weder Handy noch Tablet verwendet werden. "Für Fälle dieser Art hat die Strafprozessordnung schon längst vorgesorgt", sagt Scheil. Und: Komme ein Zeuge nicht am selben Tag zur Befragung dran, könne dieser ohnehin auch in den Medien nachlesen, was Gegenstand des Prozesstages war.

Auch die Frage, ob die Richterin als befangen gilt, weil ihr Mann vor Prozessbeginn mit Tweets über den angeklagten Exfinanzminister Karl-Heinz Grasser aufhorchen ließ, war Gegenstand im Uni-Seminar. "Da gab es durchaus kontroversielle Ansichten", so der Professor. Die Frage der Untreue und des Amtsmissbrauchs sowie die Grenzen in der Strafverteidigung wurden ebenfalls von den Studenten erörtert, ergänzt Professorin Flora. "Wir haben versucht, mit dieser Herangehensweise die sonst eher trockene Materie anschaulicher und lebendiger zu gestalten", erklärt Flora.

Überschaubares Interesse

Ganz aufgegangen ist der Plan der Universität nicht. Denn das Interesse der Studenten an der Causa Buwog sei laut den Professoren überschaubar gewesen, eine Fortführung des Seminars unter diesem Motto werde daher wohl eher nicht angedacht. Einen Mangel an Interesse an der lebendigen Materie ortet Scheil auch andernorts. In den Vorlesungen über Wirtschaftsrecht zeige sich immer öfter, dass die Studierenden keine Ahnung hätten, welche Causen gerade vor Gericht verhandelt werden oder in den Medien für Aufsehen sorgen.

Ein Faktum, worüber sich die 16 Buwog-Angeklagten nicht sorgen müssen. Seit Prozessbeginn im vergangenen Dezember ist das mediale Interesse anhaltend groß. Mit Erklärvideos und Themenstrecken wurden zu Prozessbeginn alle Bausteine zusammengetragen, die zur Anklage geführt haben. Das Verfahren wird alle Involvierten wohl noch lange beschäftigen, denn mit Grasser ist zwar bereits die zehnte Einvernahme im Laufen. Laut Anklageschrift sollen nach den Angeklagten zumindest noch 166 Zeugen gehört werden. Selbst Angeklagter Walter Meischberger betreibt mittlerweile, wie berichtet, eine Homepage in Sachen Buwog-Verfahren, dass wie eine Art Tagebuch geführt wird und eine "faire Informationsgrundlage" (laut Impressum) gewährleisten soll. (Bettina Pfluger, 16.7.2018)