TV-Tipps für Dienstag, 17. Juli

Europas letzter wilder Fluss, Supermächte – Angst vor China?, Tote Tiere, kranke Menschen, Meine Eisbärin auf Spitzbergen und Dark Shadows – mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Europas letzter wilder Fluss – Bedroht ein Staudamm Albaniens Natur? Der Fluss Vjosa fließt unverbaut über 270 Kilometer quer durch Albanien. Doch das könnte sich mit dem Bau eines Staudamms ändern. Bis 20.15, Arte

20.15 REIHE

Supermächte – Angst vor China? Präsident und Parteichef Xi Jinping will China an die Weltspitze führen: wirtschaftlich, politisch, kulturell und auch militärisch. Was bedeutet das für die Weltordnung? Auftakt zur dreiteiligen Reihe, die die USA (24. Juli) und Russland komplettieren (31. Juli). Bis 21.00, ZDF

20.15 TIERE UND MENSCHEN

Tote Tiere, kranke Menschen Seit Mitte der 1990er-Jahre werden Teile Europas von einem geheimnisvollen Tiersterben heimgesucht, während jährlich Millionen Liter glyphosathaltiger Pestizide eingesetzt werden. Der Zusammenhang scheint evident. Um 21 Uhr folgt die investigative Doku Die Wege des Fleisches und um 22.05 Uhr die moralische Frage Brauchen Tiere Rechte? Bis 23.35, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Frost – Meine Eisbärin auf Spitzbergen Seit 20 Jahren ist das Inselreich Spitzbergen die zweite Heimat des Norwegers Asgeir Helgestad. Im Jahr 2013 begegnete der Naturfilmer einer Eisbärenfamilie, deren Leben er seitdem mit der Kamera begleitet. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Kinderbetreuung – Mehr oder weniger. Gast im Studio ist Familienministerin Juliane Bogner-Strauß, ÖVP. 2) Grasser-Prozess: "Follow the money". 3) Sorgenfighter. 4) Leistbar statt Leerstand. Bis 22.00, ORF 2

21.05 WOHLSTAND

Erbe Österreich: Lebensraum Wiener Villen Die Doku zeigt das großbürgerliche Leben in den Wiener Villen, die vor allem in den Bezirken Hietzing, Währing und Döbling zu finden sind. Bis 22.00, ORF 3

22.30 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Blitzscheidung Sprechen Männer dreimal nacheinander das Wort "Talaq" aus, also "Scheidung", können sie Ehen beenden. In Indien ist die frauenverachtende Blitzscheidung weit verbreitet. Bis 23.20, ORF 2

22.40 AUSGEGRABEN

Dark Shadows (USA 2012, Tim Burton) 1760: Barnabas Collins (Johnny Depp) wird von der Hexe Angelique (Eva Green) aufgrund verschmähter Liebe in einen Vampir verwandelt und lebendig begraben. 200 Jahre später wird er zufällig wieder ausgegraben und muss sich nun mit Fastfoodketten, Hippies, seinen hoffnungslosen Nachfahren und weiteren Neuerungen der Zeit herumschlagen. Ein schräger und witziger Burton-Film nach der US-Kultserie aus den 1970er-Jahren. Bis 0.30, SRF 2