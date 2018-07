"Doctor Who": BBC zeigt ersten Trailer mit Doktorin Jodie Whittaker

Die neue Staffel wird ab Herbst auf BBC ausgestrahlt

London – Die britische Kultserie "Doctor Who" veröffentlichte den ersten Trailer zur Staffel 11. Die Serie wird seit 1963 ausgestrahlt, mit Jodie Whittaker übernimmt erstmals eine Frau die Titelrolle. Sie folgt Peter Capaldi nach.

Dr. Who reist in der Serie mittels einer Zeitmaschine ("Tardis") durch das Universum, in der elften Staffel, die ab Herbst auf BBC zu sehen sein soll, wird Whittaker von Bradley Walsh, Tosin Cole oder Mandip Gill begleitet. (red, 16.7.2018)