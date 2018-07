Kylie Jenner: User spenden Millionärin Geld, damit sie Milliardärin wird

Kampagne ist von Satiriker, bisher kamen 2.000 Dollar zusammen

Kylie Jenner ist eine reiche Frau. Die 20-Jährige soll laut Forbes ein Vermögen von 900 Millionen Dollar aufweisen. Nun hat sich Jenner das Ziel gesetzt, die jüngste Milliardärin aller Zeiten zu werden. Den Titel weist aktuell Facebook-Gründer Mark Zuckerberg auf, der mit 23 die erste Milliarde machte. Um die Summe vor ihm zu erreichen, helfen nun auch etliche Internet-Nutzer im Rahmen einer Spendenkampagne mit.

Fast 2.000 Dollar gespendet

Auf Gofundme findet sich der Aufruf, den bisher 131 Personen in vier Tagen unterstützt haben. Fast 2.000 Dollar kamen auf diesem Wege zusammen, Ziel der Kampagne ist es eine Million Dollar zu erreichen. Der Text zu dem Aufruf lässt übrigens bereits vermuten, dass die Spendenaktion nicht ganz ernst gemeint ist. "Ich kann nicht in einer Welt leben, in der Kylie Jenner nicht eine Milliarde Dollar hat. Wir müssen 100 Millionen Dollar für sie sammeln, damit sie eine Milliarde hat. Verbreitet diesen Aufruf, es ist extrem wichtig", steht dort.

Projekt des Satirikers

Tatsächlich steht dahinter nämlich US-Satiriker Josh Ostrovsky, der auf Instagram unter dem Namen "TheFatJewish" bekannt ist. Dass Menschen den Aufruf tatsächlich ernstnehmen, hätte sich Ostrovsky wohl nicht gedacht. Spenden lassen sich auf Gofundme wieder zurückerstatten. Allerdings ist es dafür nötig, in Kontakt mit der Plattform oder den Betreibern der Kampagne zu treten. Dem Support kann auch gemeldet werden, wenn es sich dabei um einen Betrug handelt. Dies ist bisher noch nicht geschehen.

500 Selfies für ein Foto

Kylie Jenner ist bekannt durch die Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" – sie ist die Halbschwester von Kim Kardashian. Sie betreibt eine Mode- und Kosmetikmarke und ist außerdem bekannt durch ihre Selfie-Obsession. Vor einem Upload auf der Foto-Plattform Instagram soll sie bis zu 500 Bilder von sich selbst machen und nur eine Aufnahme dann letztlich hochladen. (red, 16.07.2018)