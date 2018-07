Pressestimmen: "Der Melting Pot besiegt die Nationalisten"

Frankreichs 4:2-Finalsieg über Kroatien in den Medien

FRANKREICH

L'Equipe: "Das Glück für immer. Die Helden von 1998 sind nicht mehr allein. Pogba, Mbappe und Griezmann schreiben ihre eigene Legende. Die neuen Helden werden gefeiert, weil sie stolz sind, Franzosen zu sein. Es war ein langer Weg, zu einer Einheit zu werden, nach den traumatischen Ereignissen vom 13. November 2015. Didier Deschamps hat den Franzosen wieder das Sieger-Gen eingepflanzt."

Le Parisien: "Der Kopf in den Sternen. Didier Deschamps hat seine jungen Spieler auf das Dach der Welt geführt. Eine unbeschreibliche kollektive Freude. Ein emotionales Erdbeben, bei dem in Paris die Erschütterungen in aufeinanderfolgenden Wellen auf den Champs-Elysees zusammenlaufen."

Le Figaro: "Der Tag des Ruhmes ist gekommen. Es ist nicht nur eine Mannschaft, sondern ein ganzes Volk, das mit der Trikolore bekleidet ist und sich heute als Weltmeister fühlt. In einer Zeit, in der der Individualismus vorherrscht, ist dieser Triumph zu einem kollektiven Projekt geworden. Fußball hat zumindest diesen Verdienst, er bringt das Beste zusammen: eine pure Freude. Es weckt auch einen Wert, der immer weniger geteilt wird: Patriotismus."

Liberation: "Noch einmal! Gesegnetes Blau. Les Bleus explodieren in Moskau, um nach 1998 einen zweiten Weltmeister-Stern auf dem Trikot zu haben. Elf Spieler bringen ein Land zusammen: Großartige Aufheiterung für diese Nation, die der traurigen Stimmung so nahe ist. Les Bleus verjagen den Blues."

Ouest France: "Danke! Jetzt brennt ein zweiter Stern mit tausend Feuern am französischen Fußballhimmel. Seit dem Schlusspfiff feiert ganz Frankreich. Alle Sorgen werden für einen Moment vergessen."

Les Echos: "Wie feiert man am besten den 20. Jahrestag der ersten gewonnenen Weltmeisterschaft der Blauen? Indem man eine zweite Weltmeisterschaft holt!"

foto: reuters/gaillard

KROATIEN

24sata.hr: "Doch nur Silber, aber mit goldenem Glanz. Kopf hoch, für uns seid ihr die Champions. Kroatien hat verloren, aber die Feurigen sind wieder eine Fußball-Weltmacht."

Jutarnji list: "Stolz, Trauer aber auch Zorn. Die brillanten Mbappe, Griezmann und Pogba ließen mit Hilfe des argentinischen Schiedsrichters und des Video-Assistenten Kroatien vor dem Paradies zurück."

Index.hr: "Kroatien hat im Finale heldenhaft verloren."

Vecernji list: "Ihr seid unser Gold!"

ENGLAND

The Sun: "Französische Glückseligkeit. Griezmann, Pogba und Mbappe inspirieren Frankreich zu einem deutlichen WM-Sieg. Ein Eigentor, eine VAR-Kontroverse, ein Elfmeter und ein lächerlicher Torwartfehler... wie passend, dass die WM in einer solch atemberaubenden und unterhaltsamen Art und Weise zu Ende geht."

Daily Mail: "Auf dem Gipfel der Welt. Das dramatischste WM-Finale beendet die dramatischste WM – mit Frankreich als neuem Champion."

Daily Telegraph: "Frankreich gewinnt die WM 2018 in einem atemberaubenden Sechs-Tore-Thriller. Kroatien war in der ersten Halbzeit besser."

ITALIEN

Corriere della Sera: "Der Melting Pot besiegt die Nationalisten. Die französische Mannschaft hat Milliarden Menschen ein offenes und freies Europa gezeigt, das die Traditionen respektieren, zugleich aber neue Kulturen und Generationen aufnehmen kann."

Gazzetta dello Sport: "Was Napoleon nicht mit Krieg gelungen ist, hat der kleine General Didier Deschamps mit einem Fußball geschafft: Er hat Russland und die ganze Welt erobert. Kroatien hat hart gekämpft, aber verloren."

Corriere dello Sport: "Deschamps Elysees! Liberté, Egalité, Didier: Auf WM-Sieger Deutschland folgt jetzt Frankreich, eine gemischte Mannschaft aus Jungtalenten und erfahrenen Spielern."

Tuttosport: "Die Welt ist bleu! In Moskau zerschellt der Traum der Kroaten. Die Franzosen siegen mit einem 'italienischen Spiel' und dem Druck ihrer jungen Spieler. Der französische Fußball hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht."

La Repubblica: "Das multikulturelle Frankreich gewinnt die WM. Les Bleus erobern die Welt. Die Leichtigkeit der französischen Jugend siegt. Kroatien hat ein wunderbares, leidvolles, pechverfolgtes und verzweifeltes Spiel bestritten. Kroatien hat das Glück gefehlt, das seit WM-Beginn auf Frankreichs Seite stand."

SPANIEN

Marca: "La Belle Epoque. Das Finale war ein Resümee der WM Frankreichs, eine Vorführung in Sachen Effizienz und Physis."

AS: "Es war der Sieg der Tradition gegen den Glauben. Kroatien spielte attraktiver, doch die Franzosen wussten zu verteidigen. Die Kroaten bekamen Schüttelfrost, wenn Mbappe anzog."

Sport: "Frankreich hat die Depression nach dem verlorenen EM-Finale vor zwei Jahren überwunden. Mbappe wird den Weltfußball über viele Jahre mitbestimmen."

El Mundo Deportivo: "Frankreich wird Weltmeister ohne Glanz. Der Videobeweis wurde zum negativen Protagonisten, es war ein recht zweifelhafter Elfmeter. Der argentinische Schiedsrichter Nestor Pitana war ein Desaster. Kroatiens Zlatko Dalic ist der Trainer dieser Weltmeisterschaft."

NIEDERLANDE

TROUW: "Der Sieg eines disziplinierten Kollektivs. Die Elf von Deschamps war im Finale für das sich schwungvoll präsentierende Kroatien zu stark."

AD: "Sympathie für Kroatien, zweiter Weltmeister-Titel für Frankreich. Die Sachlichkeit und reine Klasse der Franzosen siegte gegen die Leidenschaft der tapferen Kroaten. Kritiker nennen den Fußball des Teams von Didier Deschamps zynisch, Anhänger realistisch."

VOLKSKRANT: "Frankreich ist der Weltmeister, der perfekt in dieses Turnier passt. Mit all seinen prächtigen Fußballspielern spielte es vorsichtig. Trotzdem wurde in den Straßen von Paris gefeiert, als hätten 'les Bleus' die Welt in Ekstase versetzt."

ARGENTINIEN

Ole: "Die Welt liegt dir zu Füßen. Ungeschlagen, effizient und mit großen Individualisten erfüllte sich Frankreich den Weltmeister-Traum. Aber sie sind eher wegen der sieben Spiele Weltmeister als wegen des Finales."

Clarin: "Frankreich Weltmeister: unanfechtbar wie vor 20 Jahren. Gnadenlos in seinem Kollektivspiel, sanft in seinen Momenten der Freude."

La Nacion: "Ein emotionsgeladenes Finale und ein Triumph, der Frankreich die zweite Reise in die Ewigkeit ermöglicht. Applaus für Kroatien. Das Luschniki-Stadion hat das Offensichtliche erkannt: Gewinnen wollen ist nicht immer gleich gewinnen können."

BRASILIEN

Folha de Sao Paulo: "Kroatien war das große Märchen bei der WM. Aber es war an seinem Ende angekommen. Frankreich hatte die besseren individuellen Kräfte, spielte pragmatisch, als es so sein musste."

Estado de Sao Paulo: "Bei der WM, die den Fußball definitiv ins Zeitalter der Technologie hievte, nahm die Mannschaft den Pokal entgegen, die sich am besten vorbereitet hatte, die im richtigen Maß individuelles Talent und kollektives Spiel mischte. Frankreich hat ein Team, das schon jetzt als Favorit für Katar 2022 gilt."

Estado de Minas: "Die meisten Tore in einem Finale seit 52 Jahren, das erste Eigentor, der erste Elfmeter nach Videobeweis, ein unvergesslicher Torwartfehler: Es war eines der besten Endspiele in der WM-Geschichte."