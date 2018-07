Im Schnitt 1,856 Millionen beim Fußball-WM-Finale

Marktanteil der zweiten Halbzeit Frankreich gegen Kroatien lag bei 65 Prozent

Wien – Bis zu 1,992 Millionen waren beim Fußball-WM-Spiel Frankreich gegen Kroatien am Sonntag in ORF 1 live dabei. Durchschnittlich sahen sich die zweite Halbzeit 1,856 Millionen Fußballfans bei 65 Prozent Marktanteil an. Damit war das WM-Finale nicht nur das im ORF meistgesehene Spiel dieses Turniers, sondern auch das zu dieser Sendezeit nach Reichweiten meistgesehene Spiel seit Einführung des Teletest, rechnet der ORF in einer Aussendung vor. Das Finale 2014 zwischen Argentinien und Deutschland, das erst um 21.00 Uhr angepfiffen worden war, sahen bis zu 1,998 Millionen.

Im Vergleich zur Fußball-WM 2014 in Brasilien wurden sowohl bei den Reichweiten (mit einem Plus von 80.000 Seherinnen und Sehern pro Spiel) als auch bei den Marktanteilen zum Teil signifikante Zuwächse erzielt. Besonders stark gestiegen sei das Interesse der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer (12-29 Jahre) mit einem Marktanteilszuwachs von durchschnittlich sieben Prozentpunkten auf 51 Prozent. Der "WM-Club" kam im Schnitt auf 207.000 Zuschauer bei zwölf Prozent Marktanteil. Insgesamt waren laut ORF 6,364 Millionen Österreicher via ORF 1 bei zumindest einem der 64 WM-Spiele.

"6,4 Millionen Menschen in diesem Land konnten mit den Programmangeboten in allen ORF-Medien und bei den zahlreichen Public Viewing Events in ganz Österreich die Fußball-WM erste Reihe fußfrei und ohne Paywall erleben. Und das in höchster fachlicher und technischer Qualität", sagt ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. (red, 16.7.2018)

Die Top-Ten-WM-Spiele