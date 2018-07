"Letztes Mal Döner essen in U6": Facebook-Nutzer protestieren gegen Speisen-Verbot

Kurz vor Inkrafttreten des Verbots will man noch einmal mit der U6 fahren und einen Döner verzehren

Um gegen das anstehende Verbot von Kebab, Pizza und Co. in der Wiener U6 zu protestieren, haben sich auf Facebook tausende zusammengefunden, die kurz vor Inkrafttreten noch einmal Döner oder Falafel in der U-Bahn verspeisen wollen. 700 Leute wollen sich bereits an der Aktion beteiligen, 4.200 User haben zumindest ihr Interesse bekundet.

Verbot ab 1. September

Eine Stunde lang wollen die Nutzer dann mit der U6 fahren und dabei das Essen verspeisen. Start der Veranstaltung ist in Wien-Floridsdorf. Ab 1. September sind Speisen wie Leberkassemmeln, Kebab, Pizza, Käsekrainer oder Nudeln in der U6 verboten. Es ist eine Art Pilotprojekt und soll in weiterer Folge auch auf weitere Linien übertragen werden. Eine Strafe gibt es vorerst nicht, aktuell will man Fahrgäste nur abmahnen. (red, 16.07.2018)