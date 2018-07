Kurdenmiliz YPG hat syrische Stadt Manbij verlassen

Letzte Militärberater aus nordsyrischer Stadt abgezogen

Damaskus – Die Kurdenmiliz YPG hat sich komplett aus der nordsyrischen Stadt Manbij zurückgezogen. Die letzten verbliebenen YPG-Militärberater seien am Sonntag abgezogen, teilte die für die Kontrolle der Stadt zuständige Miliz mit. Sie ist mit der Miliz Syrische Demokratische Streitkräfte (SDF) verbündet, die ihrerseits von den USA unterstützt wird.

Hintergrund des Abzugs ist eine Abmachung zwischen der Türkei und den USA vom vergangenen Monat. Beide wollen in der Region gemeinsam für Sicherheit und Stabilität sorgen.

Die Türkei betrachtet die YPG als Terrorgruppe. Sie sieht in ihr einen Ableger der verbotenen PKK, die in der Türkei für eine Autonomie der Kurden kämpft. Für die USA ist die YPG dagegen ein Verbündeter im Kampf gegen die Extremistenmiliz IS. Die Regierung in Ankara hatte gedroht, den Einsatz ihrer Armee auf Manbij auszudehnen. Damit hätte die Gefahr einer direkten Konfrontation mit Soldaten des NATO-Partners USA gedroht. (APA/Reuters, 16.7.2018)