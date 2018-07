Fast 300 Krokodile in Indonesien aus Rache getötet

Zuvor hatte ein Krokodil einen Mann attackiert und getötet

Jakarta – Indonesische Dorfbewohner haben am Wochenende 292 Krokodile mit Hämmern, Messern und Schlägern getötet. Das berichteten lokale Behörden der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte ein Krokodil einen Mann auf einer Zuchtfarm angegriffen und getötet. Das Motiv für die Massentötung war laut indonesischen Behörden Rache.

Fotos, die von der Nachrichtenagentur Antara veröffentlicht wurden, zeigten blutige Krokodilkadaver im Bezirk Sorong in der Provinz Westpapua. Das 48-jährige Opfer sei in die Krokodilfarm eingedrungen und habe wahrscheinlich Gras gerupft, um es als Tierfutter zu verwenden, erklärte der Leiter der indonesischen Naturschutzbehörde. Dabei sei der Mann von einem der Tiere angegriffen worden. "Ein Angestellter hat jemanden um Hilfe schreien gehört und sah das Krokodil angreifen", sagte Basar Manullang in einer Erklärung.

Krokodile nach Beerdigung des Opfers getötet

Nach der Beerdigung des Mannes am Samstag drangen die Dorfbewohner in die Farm ein und töteten laut Manullang alle Krokodile. Die Farm hatte eine Lizenz zur Zucht von geschützten Salzwasser- und Neuguinea-Krokodilen. (red, Reuters, 16.7.2018)