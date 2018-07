Griechische Küstenwache brachte 56 Migranten in Sicherheit

Die Jacht war in im Ionischen Meer in Richtung Europa unterwegs

Athen – Die griechische Küstenwache hat im Ionischen Meer eine Jacht mit 56 Migranten an Bord entdeckt. Das Boot bewegte sich in westlicher Richtung wenige Seemeilen vor der Insel Lefkada, als einer der Migranten ein Notsignal sendete. Die Besatzung eines Patrouillenbootes der Küstenwache lokalisierte die Jacht und brachte die Menschen in Sicherheit. Unter den Migranten waren auch acht Minderjährige.

Schlepper festgenommen

Zwei mutmaßliche Schlepper seien festgenommen worden, teilte die Küstenwache der Insel Lefkada am Montag mit. Die Aktion fand am späten Sonntagabend statt, hieß es.

Fast täglich entdeckt die Küstenwache Migranten, die die lange Route von der Türkei durch die Ägäis und das Ionische Meer nach Italien oder Kroatien nehmen, um so die weitgehend geschlossene Balkanroute zu umgehen. Sie melden sich nicht bei den griechischen Behörden, damit ihre Fingerabdrücke nicht im europäischen Fingerabdruck-Identifizierungssystem (Eurodac) auffindbar sind. (APA, 16.7.2018)