KDE: Linux-Desktop-Konferenz im August in Wien

Zahlreiche Vorträge und Workshops, Fokus auf Privacy – Eintritt ist kostenlos

Die Entwicklung freier Software erfolgt gemeinhin in einer weltweit verstreuten Community. Um so wichtiger sind regelmäßige Zusammenkünfte, um von Angesicht zu Angesicht die weitere Zukunft des eigenen Projekts zu planen. Und so kommt es dazu, dass eines der wichtigsten, freien Desktop-Projekte bald nach Wien kommt.



Akademy

Ab dem 11. August findet die KDE-Konferenz Akademy an der TU Wien statt. Die ersten zwei Tage sind dabei von Vorträgen gekennzeichnet, in denen es neben technischen Themen unter anderem auch um Diversität und Inklusion geht. Einen besonderen Schwerpunkt will man zudem auf den Bereich Privatsphäre legen. In der einleitenden Keynote soll es um das Thema "Mapping Crimes Against Humanity in North Korea with FOSS" gehen.

Die folgenden fünf Tage sind dann für "Birds of a Feather"-Sessions und Workshops reserviert, wo es an die konkrete Umsetzung der aktuellen Pläne gehen soll.

Zugang

Bei der Akademy handelt es sich um eine öffentliche Veranstaltung, der Zutritt ist zudem kostenlos. Allerdings bitten die Veranstalter um eine kurze Registrierung auf ihrer Webseite. (apo, 16.7.2018)