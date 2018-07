Frau mit Bambusstab geschlagen: Zwei Monate bedingt für Burgenländer

Der 53-Jährige besaß auch einen selbstgebauten Revolver

Eisenstadt – Ein 53-jähriger Burgenländer ist am Montag am Eisenstädter Landesgericht zu zwei Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er vor einem Jahr seine Ehefrau mit einem Bambusstab geschlagen hatte. "Es war mein Fehler. Es hätte nicht passieren dürfen", beteuerte der Unbescholtene vor Richter und Gerichtspräsident Karl Mitterhöfer. Das Urteil ist rechtskräftig.

Staatsanwalt Heinz Prinke warf dem Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See vor, dass er seiner Frau am 26. Juli 2017 mit zwei Schlägen gegen den Oberkörper Prellungen und Hämatome zugefügt habe. Nach dem Vorfall wurde außerdem ein selbstgebastelter Revolver sichergestellt, ein Betretungsverbot wurde ausgesprochen. Nachdem dieses im Jänner aufgehoben wurde, sei der Mann wieder eingezogen, schilderte seine 51-jährige Ehefrau. "Jetzt ist er wieder wie früher."

Neustart nach Entzug

Seit fast zwanzig Jahren sei man zusammen, 16 Jahre habe alles gepasst. "Dann ist seine Mama gestorben. Da hat alles angefangen", meinte die Zeugin. Der Mann griff zum Alkohol. "Wenn er getrunken hat, das war nicht er." Vor dem Vorfall habe er einen Entzug gemacht. "Jetzt ist er brav. Er trinkt nur noch ein bis zwei Dosen Bier am Tag", so die 51-Jährige. "Wir fangen wieder ganz von vorne an. Er ist auf einem super Weg dorthin."

Der Angeklagte nahm das Urteil an, der Staatsanwalt verzichtete auf Rechtsmittel. "Schauen Sie, dass das wirklich so gut funktioniert, wie Ihre Frau sagt", gab ihm Gerichtspräsident Mitterhöfer mit auf den Weg. (APA, 16.7.2018)