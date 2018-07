Essverbot in der U-Bahn: Pro und Kontra aus den Foren

Pro: User Eug. Amagar

Essen ist immer ein Problem in öffentlichen Verkehrsmitteln! Ein Apfel, Schokolade oder Keks geht und ist annehmbar. Sandwich und Chips, egal ob Wurstsemmel oder von zu Hause mitgebracht, sollte spätestens am Bahnsteig aufgegessen werden.

Eigentlich müsste man das, wenn schon so etwas angedacht ist, in jeder U-Bahn-Linie umsetzen und nicht differenzieren. Sicherlich ist die Situation in der U6 am eklatantesten. Soziale Kompetenz bedeutet in erster Linie, sich an die Regeln des Zusammenseins zu halten. Dazu gehört auch die Art und Weise des Verhaltens an geschlossenen Orten, die mitunter massenhaft Menschen beherbergen können. An solchen Orten ist Verzehr von Speisen nicht angebracht. Bei extremem Hunger, was absolut verständlich ist, bitte draußen bleiben und die Speise vor dem Einstieg verzehren.