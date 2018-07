Microsoft soll an einem Android-Smartphone arbeiten

Die Gerüchte basieren auf einem Chatverlauf eines Microsoft-Mitarbeiters

Der Technik-Blog Windows Latest veröffentlichte einen angeblichen Chatverlauf eines Microsoft-Support-Mitarbeiters, in dem er einem Journalisten offenbart, dass Microsoft an einem eigenen Smartphone mit Android-Betriebssystem arbeite. Im Chatverlauf heißt es: "Wir arbeiten an einer neuen Reihe an Smartphones für Microsoft. Es wird sicherlich mit Android ausgestattet sein." Der Technik-Blog Windows Latest, der bekannt für Leaks von Microsoft-Produkten ist, veröffentlichte einen Screenshot des Chatverlaufs:

Wie der Konversation zu entnehmen ist, sollen die Smartphones nicht der Lumia-Reihe angehören, so der Support-Mitarbeiter gegenüber dem Journalisten. Die entwischten "Informationen" können jedoch nicht offiziell verifiziert werden. Microsoft hüllt sich einstweilen noch im Schweigen und hat dahingehend auch kein offizielles Statement abgegeben. Zudem heißt es auf dem Technik-Blog Windows Latest: "Die Informationen basieren auf einer Aussage eines Microsoft-Support-Mitarbeiters und wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit dieser Information". Eines lässt sich jedoch festhalten: In Vergangenheit lag Windows Latest mit seinen Leaks und Analysen bezüglich Microsoft-Produktneuheiten größtenteils auf der richtigen Seite.

Microsoft Android-Apps

Inwiefern die Gerüchte wirklich stimmen, bleibt dahingestellt. Fakt ist, dass Microsoft seit längerer Zeit bereits Apps für das Android-Betriebssystem entwickelt. So bietet der US-Konzern die Office-Anwendungen, Word, Excel und Powerpoint im Google Play Store an. Im Oktober 2017 gab Microsoft bekannt, dass die Entwicklung der Hardware für Windows 10 Mobile nicht mehr im Fokus des Konzerns stehe. Ende Jänner 2018 folgte dann die offizielle Bestätigung, dass Microsoft keine weiteren Features für das eigene Windows 10 Mobile Betriebssystem mehr anbietet. Laut einer Studie lag im letzten Jahr der Marktanteil des mobilen Windows-Betriebssystems bei lediglich rund 0,1 Prozent. (mapa, 16.07.2018)