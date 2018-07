235 Einreichungen für die ORF-Awards

Werbetrommel, Werbehahn: Preise für die besten Fernseh- und Radiospots und Digital-Werbung werden im Herbst im Rahmen der Programmpräsentation verliehen

Wien – Insgesamt 235 Einreichungen verzeichnet die ORF-Enterprise bei den diesjährigen ORF-Awards, die Werbepreise werden im Herbst 2018 im Rahmen der ORF-Programmpräsentation verliehen.

In den nächsten Wochen wird eine Expertenjury, die sich aus Auftraggebern, Werbe- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen zusammensetzt, die 235 Einreichungen in einer Online-Jurierung beurteilen.

Die besten Fernseh-Spots werden beim ORF-Top Spot mit der ORF-Werbetrommel in den Kategorien "National" und "International" ausgezeichnet. Hörbare Werbeerfolge in den ORF-Radios werden mit dem ORF-Werbehahn in den Kategorien "National" und "Regional" prämiert. Die beste Digital-Werbung im reichweitenstarken ORF.at-Network wird von der Jury mit dem ORF-Onward ausgezeichnet. (red, 16.7.2018)