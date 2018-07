"Minecraft" soll Kinder wieder für Bücher begeistern

Nachbauten von Bücher-Welten sollen im Spiel integriert werden

Das unter Kindern populäre Game "Minecraft" soll in Zukunft dafür sorgen, dass sich Heranwachsende mehr für Bücher begeistern. Ermöglicht wird dies durch eine Partnerschaft zwischen der Lancaster Universität und Microsoft, dem Eigentümer des Games. 74 Millionen Spieler soll "Minecraft" monatlich aufweisen, sie können nun im Spiel Geschichten aus Büchern erleben.

"Die Schatzinsel" erleben

Den Anfang macht "Die Schatzinsel" von Robert Louis Stevenson. Spieler sollen sich auf der Skelettinsel auf Schatzsuche begeben und dadurch die Buch-Vorlage näherkennenlernen. Weitere Universen sollen im Rahmen des Litcraft-Projekts folgen. "Kensuke's Kingdom" wurde ebenso kürzlich fertiggestellt.

Man kann die Aktionen verstehen

Forscher der Lancaster Universität sagen, dass das Projekt eine Art "pädagogisches Modell" ist, das "die Erfahrung des Lesens mit dem immersiven Gaming-Erlebnis" kombinieren soll. Kinder sollen durch die Nachbildungen wieder dazu motiviert, die Buch-Vorlage zu lesen. "Man kann das machen, was die Figur im Buch macht und verstehen, wieso sie das so gemacht hat", führt eine Beteiligte an dem Projekt ferner aus.

"Robinson Crusoe" in Bälde

Litcraft soll 2019 an Schulden in Großbritannien landen. Erste Tester zeigten sich begeistert: "Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich weiß jetzt genau, wie die Welt im Buch ausgesucht hat". "Man kann die Bilder direkt sehen. Man muss sie sich nicht im Kopf ausmalen", fügte der junge Tester hinzu. In Bälde soll "Robinson Crusoe" auch im Spiel landen. "Die Tribute von Panem – The Hunger Games" würde sich der junge Tester übrigens am meisten wünschen.

Worum es bei "Minecraft" geht

Bei "Minecraft" handelt es sich um ein Sandbox-Game, bei dem Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. User nutzen das Spiel, um Welten nachzubauen. Auch von Wien gibt es mittlerweile einen Nachbau im Game. (red, 16.07.2018)