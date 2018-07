Gute Bewertungen bei Amazon und Google zum Teil gefälscht

Aktueller Bericht erhebt schwere Vorwürfe: Marketingunternehmen kaufen Bewertungen, Tester seien aber "unabhängig"

Wie gut ein Produkt oder auch ein Lokal auf Plattformen wie Amazon oder auch Google bewertet ist, spielt für die Wahl der Konsumenten eine immer wichtigere Rolle. Insofern ist es nicht überraschend, das es Versuche gibt, dieses System zu manipulieren. Das Nachrichtenmagazin Spiegel deckt nun einen solchen Fall auf, und wirft damit einmal mehr die Frage auf, wie glaubwürdig solche Systeme wirklich sind.

"Unabhängigkeit"

Marketingunternehmen wie die Firmen Fivestar oder Goldstar werben ganz offen damit, Nutzer an Firmen zu vermitteln, die dann ihre Produkte besprechen. Nach außen betont man dabei, dass diese Tests "authentisch" und "unabhängig" seien, die Realität dürfte diesen Behauptungen aber kaum standhalten, wie die Recherche des Nachrichtenmagazins ergibt.

So würden sich in vielen dieser Bewertungen Nutzer zu Wort melden, die hunderte Kilometer vom jeweils getesteten Geschäft entfernt sein. Das mag bei Amazon noch gehen, bei Lokalen oder gar der Besprechung einzelner Ärzte wie sie die Marketingfirmen für das darauf spezialisierte Bewertungsportal Jameda verkauft, wird dies aber schnell unglaubwürdig. Die Geschäftsbedingungen von Goldstar schreiben aber explizit vor, dass die kommentierenden Nutzer sowohl vor Ort gewesen sein müssen als auch unabhängig ihre Meinung äußern dürfen.

Auch zweiteres erscheint zweifelhaft: Immerhin haben die Unternehmen, die sich über solche Firmen Besprechungen vermitteln lassen, wohl kaum ein Interesse an negativen Bewertungen. So heißt es denn auch bei vielen solche Aufträgen, das sich der Kunde eine positive Besprechung wünscht. Trotzdem sind die Marketingunternehmen davon überzeugt, dass die Tester, die für ihren Job zwischen 2 und 5 Euro pro Besprechung bekommen, vollkommen frei agieren können.

Hintergrund

Generell bewegen sich die Aktivitäten solcher Unternehmen in einem Graubereich: Sowohl Amazon als auch Google betonen prinzipiell, dass der direkte Kauf von positiven Bewertungen untersagt ist. Das erklärt auch, warum die Marketingunternehmen so auf die Unabhängigkeit ihrer Tester pochen, immerhin würden sie ja nur Besprechungen vermitteln, nicht das Ergebnis vorgeben – was den Richtlinien nicht widerspricht.

Sowohl Amazon und auch Jameda streichen heraus, das man laufend nach auffälligen Bewertungen sucht, und diese löscht. Google wiederum verweist darauf, dass die Nutzer zusätzlich auch selbst verdächtige Besprechungen melden können. (red, 16.7.2018)