"Liebesg'schichten und Heiratssachen": Angenehme Schmerzen

Hach! Was wäre ein Sommer ohne Liebe? Jeder Topf findet einen Deckel. Es kann nie genug Happy Ends geben ...

So, genug der blumigen Floskeln, es geht ans Eingemachte! Pietro hat eine gesucht, die "etwas dominant ist". Gefunden hat er eine, die "supertolle Schuhe" trägt und bereit ist, ihm "angenehme Schmerzen" zu bereiten.

Manuela hat hingegen bekommen, was sie nie gesucht hat: einen Mann mit Waschbärbauch und "ohne Haar' am Kopf". Trotz "Themenverfehlung" hat sein Brief sie überzeugt. Den Sport will sie ihm, der nunmehrigen großen Liebe, noch näherbringen. Derweil ist alles "der Himmel auf Erden".

Cheryl wollte einen Mann, der gern tanzt. Und redet. Neben ihr sitzt ein glücklich lächelnder, schweigender Tiroler. Er kommt nicht zum Wort, aber immer wieder zum Kuss.

Einen fest im Boden Verwurzelten wollte Kriemhild finden, einen, der "spirituelles Wachstum" zulässt. Es sollte "reine, tiefe Liebe" sein, ohne Sex. Doch Josef, der Wiederge- fundene, lächelt wissend und busselt bereitwillig. Hansi wollte die Welt bereisen und den Kilimandscharo sehen. Doch er kam bisher lediglich aus der Steiermark ins Burgenland. Hier lässt er sich von Elizabeth T. Spira über seine Gabi ausfragen. Kilimandscharo ist noch in Planung, derweil wird romantisch auf dem Sofa gesessen.

Sennerin und ehemaliges Marilyn-Monroe-Double wollte einen Neuen und bekam einen unentschlossenen Ex. Er erkannte ihre Großartigkeit erst, als sie "vom Fernsehen ober kam". Hach, was wäre ein Sommer ohne Fernsehliebe!

Die 22. Staffel Liebesg'schichten und Heiratssachen startet am Montag um 20.15 auf ORF 2. (Olivera Stajic, 16.7.2018)