Spitzenreichweite von 739.000 Zusehern

Wien – Das WM-Spiel um Platz drei zwischen Belgien und England am Samstag erreichte in der zweiten Halbzeit durchschnittlich 675.000 Seher. Das gab der ORF am Sonntag in einer Aussendung bekannt. Damit erreichte ORF 1 einen Marktanteil von 47 Prozent (53 Prozent bei den 12-49jährigen, 64 Prozent bei den 12-29jährigen). Die Spitzenreichweite lag bei 739.000 Zusehern. (red, 15.7.2018)