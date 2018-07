Marquez holte neunten Sachsenring-Sieg in Folge

Spanier ist beim GP von Deutschland wieder einmal nicht zu schlagen

Sachsenring – Marc Marquez hat am Sonntag in der MotoGP zum sechsten Mal en suite den Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring gewonnen, klassenübergreifend war es sogar schon der neunte Erfolg in Serie. Der spanische Titelverteidiger setzte sich auf seiner Honda nach 30 Runden vor dem Italiener Valentino Rossi (Yamaha) und dessen Markenkollegen Maverick Vinales durch.

In der WM-Wertung hat Marquez seine Führung damit weiter ausgebaut. Als bester KTM-Pilot wurde Bradley Smith am Sonntag Zehnter, sein Markenkollege Pol Espargaro schied schon in der ersten Runde nach einer Kollision mit Alex Rins aus. (APA, 15.7.2018)

MotoGP (30 Runden zu je 3,671 km/110,130 km):

1. Marc Marquez (ESP) Honda 41:05,019 Min.

2. Valentino Rossi (ITA) Yamaha +2,196 Sek.

3. Maverick Vinales (ESP) Yamaha +2,776

4. Danilo Petrucci (ITA) Ducati +3,376

5. Alvaro Bautista (ESP) Ducati +5,183

6. Jorge Lorenzo (ESP) Ducati +5,780.

Weiter: 10. Bradley Smith (GBR) KTM +21,474 – ausgeschieden: Pol Espargaro (ESP) KTM.

WM-Stand nach 9 von 19 Rennen:

1. Marquez 165 Pkt.

2. Rossi 119

3. Vinales 109

4. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 88

5. Johann Zarco (Frankreich) Yamaha 88

6. Lorenzo 85.

Weiter: 14. Espargaro 32 – 19. Smith 13 – 22. Mika Kallio (FIN) KTM 6.