Nationalratswahlen 2017 auf Facebook: Minderheit dominierte politische Debatte

Für den anstehenden Digitalreport wurden Millionen Facebook-Daten für die Analyse miteinbezogen

Wie debattierten österreichische Nutzer im Vorfeld der Nationalratswahlen 2017? Mit dieser Frage hat sich Ingrid Brodnig, Österreichs "Digital Champion", auseinandergesetzt. Für die Analyse wurden Millionen Facebook-Daten verwendet. Präsentiert werden die Ergebnisse am 17. Juli, DER STANDARD konnte vorab bereits einen ersten Blick in den Digitalreport werfen.

foto: digitalreport/anna hazod Eine Minderheit bestimmte die politische Debatte zu den Nationalratswahlen 2017.

Meinung steht nicht für "das Volk"

Einer der Ergebnisse zu der politischen Debatte auf Facebook ist, dass 73 Prozent der Postings zur heimischen Politik nur von einem Fünftel der Nutzer kamen. Man sieht anhand der Beiträge auf dem sozialen Netzwerk also nicht zwingend, was "das Volk" denkt, sondern lediglich, was eine lautstarke Minderheit zu sagen hat – so eine der Schlussfolgerungen der Macher. Von den 768.016 untersuchten Postings auf den Pages der Parteien und ihrer Spitzenkandidaten stammten allein 73.854 Kommentare von den 200 aktivsten Nutzern. Mitdiskutiert haben immerhin 172.435 User.

foto: digitalreport/anna hazod Die meisten Postings erhielten HC Strache und Kurz.

Strache und Kurz erhielten die meisten Postings

Die meisten Kommentare erhielt im Zeitraum 1. Jänner bis 14. Oktober 2017 FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. 233.866 Postings waren es insgesamt. Sebastian Kurz liegt mit 225.273 erhaltenen Kommentaren auf dem zweiten und Christian Kern mit 144.091 Einträgen auf dem dritten Platz. Damaliger NEOS-Chef Matthias Strolz konnte nur 20.588 Postings verbuchen. Bei Peter Pilz waren es 15.708 und bei Ulrike Luncaek 4.139 Kommentare. Die meisten Postings wurden zwischen Mai und September abgesetzt, besonders intensiv diskutiert wurde kurz vor der Wahl am 15. Oktober.

Kurz und Kern besonders volksnah

Als besonders volksnah zeigte sich Kurz, Kern und Strolz auf ihren Facebook-Seiten. Das Team von Kurz antwortete mit 1.675 Postings auf die Kommentare der User, Kerns Mannschaft mit 1.104 Einträgen und Strolz und sein Team mit 676 Einträgen. Lunacek kann 298 Antworten vorweisen und Strache sowie Pilz 86 beziehungsweise 38.

foto: digitalreport/anna hazod Besonders häufig antwortete Kurz, Kern und Strolz.

Gesamter Report am Dienstag

Ziel des Reports ist es, zur Aufklärung über digitale Themen beizutragen und mit Daten anzureichern. Zum Kernteam des Berichts gehören "Digital Champion" Ingrid Brodnig, Luca Hammer, Anna Hazod und Isabelle Schlagintweit. Der volle Bericht wird am 17. Juli um 10 Uhr im Presseclub Concordia präsentiert. (dk, 15.07.2018)