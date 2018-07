12-Stunden-Tag: ÖVP-Platter nennt Koalition "übermütig"

Tirols Landeshauptmann Günther Platter kritisiert das Vorgehen der Bundesregierung in Sachen Arbeitszeit

Innsbruck – Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) missfällt das Vorgehen der Koalition bei der Ausweitung der Höchstarbeitszeit. Bei einem Auftritt in Landeck sagte er laut "TT" in Richtung Bundesregierung: "Manchmal kommen sie mir ein bisschen übermütig vor."

orf Der Tiroler Landeshauptmann kritisiert das Vorgehen der Regierung beim Gesetz rund um die Arbeitszeitflexibilisierung. Ein Dialog mit den Sozialpartnern wäre wichtig gewesen, so Platter.

Platter hätte es bevorzugt, wenn die Regierung eine Begutachtung durchgeführt hätte und mit den Sozialpartnern in Dialog getreten wäre: "So überfallsartig ist es nicht gut, das führt zu Verunsicherungen." Die Arbeitszeitflexibilisierung an sich hält der Landeshauptmann freilich für notwendig. (APA, 15.7.2018)